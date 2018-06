Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 8 juin

Le Quotidien consacre sa Une au ravage de la chimique. "L’ancien accroc raconte son enfer", à la Une du journal qui a visionné avant sa diffusion de ce soir sur la 1ère, le témoignage de Nadine, ancien consommateur de cette drogue 20 à 200 fois plus forte que le zamal.



Le JIR s’est intéressé à "L’héritage fantôme des Sinimalé". La famille du maire de Saint-Paul fait "le forcing" pour acquérir une parcelle située sous les piles du pont de la route des Tamarins à St-Paul. Une case a été construite par les parents de Joseph Sinimalé sans titre de propriété.

Faits-divers



Jean-Claude M., suspecté de violences, d’abus de faiblesse et d’agressions sexuelles sera présenté ce matin devant un juge d’instruction. Le "gourou" qui officiait à St-André et à St-Louis "continue de nier", écrit le Quotidien. Les victimes parlent également d’actes de sorcellerie.



Jean-Joël Gardebien, accusé d’avoir tué son colocataire Grégory Béraux, a, hier nié les coups mortels. La première journée de procès devant la cour d’Assises laisse encore apparaitre de nombreuses questions, soulève le JIR, alors que "la famille de Grégory Béraux a fait le voyage depuis la métropole pour découvrir les circonstances de sa mort".



Le gérant de Traiteur974 reste en prison, indique le Quotidien. La cour d’appel a refusé sa demande de liberté. Déjà condamné pour escroquerie, l’homme de 36 ans est accusé d’avoir arnaqué une vingtaine de jeunes mariés entre avril 2016 et juillet 2017.

Politique



Nathalie Bassire s’est expliquée à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique. La députée n’a pas déclaré son activité de vente à domicile. " Je n’ai jamais exercé et la société n’a jamais fonctionné", a-t-elle rétorqué au Quotidien.



Economie



Selon l'Observatoire des prix, marges et revenus, les prix de la téléphonie sont en baisse dans le département. "Sans surprise, l'arrivée de Free a bouleversé le marché réunionnais", note le JIR.





