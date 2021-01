Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 8 janvier 2021

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 06:28 | Lu 297 fois

Le Quotidien consacre sa une du jour sur "l'élan stoppé" du PMU à La Réunion, durement touché par la crise covid et le confinement ("Coup de frein pour le PMU"). Une crise intervenue au moment même où le PMU avait redressé la barre dans notre île, "après trois années de baisse d'activité", rappelle le média.



De son côté, le Journal de l'île a préparé un dossier sur le vaccin anti-covid, qui arrivera la semaine prochaine à La Réunion. "Ce qu'il contient, comment il est conservé, comment il fonctionne...Le point sur le vaccin anti-covid alors que les premières doses doivent arriver la semaine prochaine à La Réunion", écrit le média.

FAITS-DIVERS



Découverte macabre en milieu de matinée sur la côte sud de l'île. Des promeneurs ont fait la triste trouvaille d'un pied sans doute ramené par les vagues sur la plage de Grands Bois. Cette partie d'un corps sans doute perdu en mer a été faite en face de l'ancienne usine sucrière de Grands Bois. Selon les promeneurs qui ont fait la découverte, il s'agirait formellement d'un pied correspondant à une morphologie féminine. Il reviendra aux médecins légistes de tenter de valider l'identité de cette partie de corps et peut-être de faire le lien avec la disparition qui a eu lieu à Saint-Joseph fin décembre.



Nouvel épisode judiciaire entre Patrick Bazile et Michel Fontaine. Ce jeudi, l’employé à la CIVIS poursuivait son président devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour injure publique. Le contexte entre l’agent à la CIVIS et l’intercommunalité qui l’emploie est en effet chargé en épisodes judiciaires. Tribunal administratif, cour d’appel, Conseil d’état…Les faits d’harcèlement moral subies par le technicien territorial au sein du service informatique ont été reconnus par les différentes instances. La décision du tribunal est attendue pour le 25 février prochain.



POLITIQUE



En quelques mois, depuis son arrivée à la tête de la mairie de Saint-Benoît, Patrice Selly n'a pas chômé. Il a été sur tous les fronts. Maintenant que le plus dur est passé, il souhaite s'atteler au développement de sa commune. C'est le message qu'il a souhaité faire passer aux journalistes ce jeudi,



SOCIETE



Thomas Cazal s'est fait opérer en août du ménisque. Près de six mois après, la douleur lui empoisonne toujours la vie. Selon lui, l'explication est inscrite sur le compte-rendu opératoire : il a été opéré du ménisque externe au lieu du ménisque interne. Une conclusion que dément le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER). Hier en fin de matinée, Thomas Cazal a rencontré la direction du GHER et tous semblent décidés à trouver une issue favorable à cette situation