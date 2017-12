Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 8 décembre 2017

À la une du Quotidien ce matin, une "enquête sur les bugs du mobile", ou quand SFR essuie les plâtres de la haute technologie. Avec ses communications interrompues à répétition, l’opérateur a vécu sa pire année mais explique ces désagréments par le remplacement de toutes ses antennes.



À la une du Journal de l’île, "Johnny: apothéose sur les Champs-Elysées". L’hommage des Français au chanteur samedi à Paris.



Faits-Divers



Quatre personnes ont été mises en examen hier dans un trafic de drogue qui perdure depuis déjà deux ans. Zamal, cocaïne et ecstasy. Les suspects, impliqués à différentes échelles, ont tous été placés en détention provisoire. Quatre Saint- Andréens âgés de trente à quarante ans, ont été placés en garde à vue mardi.



Le procès du volet financier de l’affaire Govindamal s’est tenu hier à Saint-Pierre. Le parquet a requis 4 ans ferme pour le mettre "hors d’état de nuire". La défense a plaidé un certain acharnement contre un homme qui ne s’est finalement jamais enrichi. Jugement dans une semaine.



Hier matin, deux sœurs de Mariame Issabhay ont été escortées de la prison de Domenjod à l'immeuble familial du centre-ville où leur sœur était morte de manière suspecte, le 26 décembre dernier. Les deux soeurs ont rejoué les coups qui auraient causé la mort de la victime. La juge a tenté de lever le voile sur les zones d'ombre de cette journée, malgré la défense, qui conteste la notion de violences.



La tête d’un trafic de Rivodril en provenance de Madagascar écope de 7 ans de prison. Jugé hier aux côtés de ses mules et de son bras droit, le Franco-malgache Antonio Rodrigues avait organisé l'importation d'au moins 92 000 cachets de Rivotril depuis la grande île entre 2013 et avril dernier. L'amende douanière s'élève à plus de 200 000 euros.



Société



C’est le dossier du Quotidien: rupture d’appel, communication interrompue, multiplication des perturbations réseau, SFR a vécu sa pire année. Le leader de la communication explique ces désagréments par le remplacement de toutes ses antennes et affirme que le réseau devrait être rétabli dans les jours à venir.



Il n’y aura pas de 15e commune a tranché le Tribunal Administratif. L’annulation de l’arrêté préfectoral créant la commune de La Rivière, porte un coup fatal au projet. Le dossier doit repartir de zéro, si la volonté politique des élus existe encore, et lorsque les conditions seront réunies.

L.G Lu 450 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 7 décembre 2017 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 décembre 2017