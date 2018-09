Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 7 septembre 2018

Le Quotidien consacre sa Une à la carrière de Bois Blanc. La troisième enquête publique s’est soldée par un avis favorable du commissaire enquêteur. "Et maintenant?", interroge le journal. La prochaine étape : attendre la décision du Conseil d’Etat ou prendre un arrêté réintroduisant la carrière dans le schéma départemental des carrières.



"Camion tueur: Contrôle technique falsifié", révèle le JIR. En novembre 2017, une jeune étudiante décède des suites d’un terrible accident à la sortie du viaduc de la route des Tamarins. Vers 9h, ce jour-là, un camion de 38 tonnes projette un camion frigorifique sur une Twingo. L’expertise a démontré le mauvais état d’entretien du poids lourd mais surtout l’absence de freins.



Faits divers



Hier, le jeune chauffard qui avait percuté trois lycéens à St-André a été condamné à 3 ans de prison. L’audience s’est déroulée dans la colère et le chagrin, note le Quotidien. "Le procès de la pousse", écrit également le JIR. Le conducteur de la Seat Ibiza a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.



Le gérant du club de Plongée Australe a fait appel mais a été plus lourdement condamné, indique le Quotidien. Il écope de deux ans de prison avec sursis, interdiction définitive d’exercer et d’indemniser les victimes pour homicide involontaire. Juin 2014, la plongée avait viré au drame à Grands Bois.



"Fureur sanguine pour une coupe gratuite", titre le JIR. Les frères Baraké ont hier été condamnés à 10 ans de prison et 5 ans de prison ferme, suite à une expédition punitive du 16 août 2017 dans un barber shop du quartier de la Source.

Société



Joseph Sinimalé s'est exprimé sur la piétonnisation de la plage de l'Hermitage. Le maire de St-Paul affirme ne pas avoir voulu remettre en cause le projet "mais l'accompagner d'une démarche préalable de dialogue", explique le Quotidien. "Sinimalé rétropédale", note le JIR.





