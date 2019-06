Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 7 juin

Le Quotidien propose une interview exclusive de Catherine Deneuve, actuellement en tournage sur l’île. Très sensible à la beauté de la végétation, la célèbre actrice française s’est confié sur les conditions de tournage dans la « jungle » réunionnaise. Elle évoque également l’accueill très chaleureux que lui resservent les habitants lorsqu’elle les croise.



« Tous avec Valérie » titre le journal de l’île, à l’occasion du lancement de la coupe du monde de football féminin. La joueuse est le premièr « joueur » réunionnais à participer au tournois sous les couleurs de l’équipe de France. La dionysienne, forte de 10 buts en 19 sélections, sera dans les onze de départ ce soir contre la Corée du Sud.





Faits Divers



Terry Layemard a été condamné à trente ans de réclusion criminelle hier par la cour d’assises, pour le meurtre de Paulette Telmar, une gramoune de 81 ans. Le jeune portois l’avait battue à mort dans la nuit du 22 juillet 2016. Une peine qui satisfait les proches de la victime, très affectés comme l’indique la presse écrite.



Le violeur présumé du Mahé a également été placé en détention provisoire hier en attendant son procès. Déféré au tribunal de Champ Fleuri après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen pour viol, expliquent les deux journaux. Son ADN, répertorié dans les fichiers des forces de l’ordre, a été retrouvé sur la victime, une femme de 27 ans. Le père de cinq enfants parle lui d’une fellation consentie alors que sa victime a été rouée de coups.





Société



L’économie réunionnaise a fortement ralenti en 2018 après quatre ans de croissance. La progression du PIB n’affiche plus que 1,7% contre 3% les années précédentes. En cause, une baisse de la consommation, des investissements à l’arrêt, la hausse de l’inflation, la progression du chômage et la chute des exportations. La crise des « gilets jaunes » a également eu un impact sur l’économie locale en fin d’année.



Orange a lancé Sosh, sa marque exclusivement disponible sur internet. Les différences avec l’ancienne formule « Koife! » sont minces, relate la presse écrite, avec une offre de départ qui passe de 5,99 euros à 4,99 euros par mois. Orange mise sur la qualité de son réseau face à ses concurrents. Charlotte Molina Lu 488 fois





