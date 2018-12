Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 7 décembre 2018

"Didier Robert ne dit pas tout" sur sa démission de la SPL Musées titre ce vendredi Le Quotidien. Selon les informations du média, "en même temps qu'il annonce renoncer à sa rémunération de 6 800 euros comme PDG des Musées régionaux, Didier Robert empoche un chèque de 111 870,96€ de cette société publique locale au titre des salaires non versés depuis mars 2016". Le président de Région, lui, promet de reverser l'intégralité de cette somme à une fondation "qui n'existe pas encore".



De son côté, le Journal de l'île revient sur cette perquisition "monstre" hier à la mairie de Ste-Marie et au siège de CBO Territoria concernant le marché public de la ZAC Beauséjour, des déclassements de terrains ou encore des recrutements et primes du personnel. "Ces investigations font suite au signalement de la chambre régionale des comptes qui avait mis à jour un vaste système clientéliste sous la mandature de Jean-Louis Lagourgue, entre 2011 et 2017", indique le média.



FAITS-DIVERS



Déférés hier au palais de justice de St-Denis, les deux principaux protagonistes du braquage du Super U de St-Paul le 3 aout 2017 ont été placés en détention provisoire. Les deux hommes, Anthony Robert et Ludovic Fontaine purgeaient déjà plusieurs peines de prison. Le premier, soupçonné d'être l'auteur présumé des coups de feu sur le vigile a été mis en examen pour vol avec arme et tentative de meurtre. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle.



Au lendemain du décès d'un homme âgé de 58 ans à Saint-André suite à une banale histoire de parking, un jeune père de famille de 26 ans sera déféré ce vendredi au palais de justice de St-Denis en vue d'une mise en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mercredi, voyant son père se disputer avec la victime, le jeune père de famille avait assené un coup de poing au quinquagénaire, qui en chutant, heurtera lourdement le trottoir avec sa tête. Une autopsie sera pratiquée ce vendredi pour déterminer les causes du décès.

POLITIQUE



L'information est révélée par nos confrères du Quotidien. La sénatrice Nassimah Dindar a été entendue hier par le magistrat instructeur pour s'expliquer, en sa qualité d'ancienne présidente du conseil départemental, sur la gestion de l'antenne parisienne de la collectivité, dans le viseur de la Chambre régionale des comptes. La structure, située dans le quartier du Marais, "nourrit des soupçons de fraude fiscale", écrit le média, mais également une "gestion erratique", une "comptabilité défaillante" et des "embauches en dehors de tout cadre réglementaire". NP Lu 157 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 6 décembre 2018 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 5 décembre 2018