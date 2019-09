Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 6 septembre

Le Quotidien a recueilli le témoignage de la jeune femme violée lors d’une soirée à l’île Maurice. Elle souffre de blessures physiques, psychologiques auxquelles s’ajoutent l’indifférence des forces de l’ordre mauriciennes. "Les policiers n’ont pas bougé", à la Une du journal.



Le pape François arrive cet après-midi dans la capitale malgache pour cinq jours. Au programme : offices et rencontres religieuses, visite du village fondé par Père Pedro mais aussi enjeux politiques. "Sacrée visite", titre le JIR qui consacre plusieurs pages à l’événement.

Faits divers



Un homme a été placé en garde à vue pour avoir frappé mortellement un homme de 62 ans. Le sexagénaire a été retrouvé mort à son domicile du Chaudron mercredi soir. La veille, il avait eu une altercation avec un couple. Le mis en cause s’est rendu de lui-même à la police.



Le 3 août 2017, le Super U de St-Paul a été la cible d’un violent braquage. Hier, les trois braqueurs ont rejoué la scène. "Retour sur un nuit mouvementée" qui a marqué La Réunion, note le Quotidien. Un vigile avait été grièvement blessé. "Hier, les clients du Super U ont pu faire leurs emplettes pendant que la reconstitution se tenait dans la partie administrative à l'étage", écrit le JIR.



Le 7 juillet dernier aux Makes, "le pique-nique tourne mal". Pour des raisons qui n’ont pas été éclaircies au cour de l’audience d’hier, trois personnes ont sorti fusils, sabre, barre de fer et cailloux au cours d’un "pétage de plomb ", relate le Quotidien. Elle ont été condamnées à de la prison avec sursis, des amendes et des TIG.

Société



Le président de l’université ne cache pas sa colère dans les colonnes du Quotidien. Les travaux du téléphérique ont commencé sans attendre la déclaration d’utilité publique ni l’accord de l’université. Les nacelles passeront au dessus d’amphithéâtres.



Economie



La Chambre de Commerce et la Chambre de Métiers se sont réunies hier pour alerter à leur tour sur le rachat de Vindemia par le groupe Hayot. Les deux présidents "veulent un moratoire sur la question des implantations de grandes surfaces à La Réunion", indique le JIR.





