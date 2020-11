[REVUE DE PRESSE] Vendredi 6 novembre 2020

Le fonctionnaire de police confondu dans une affaire de trafic de stupéfiants passera bien par la case prison à Domenjod . Il s'est vu notifier ce jeudi son placement en détention provisoire à l’issue de son défèrement au tribunal de Champ-Fleuri. Son complice est également placé en détention provisoire. Les deux ont reconnu les faits. Le policier a perdu sa femme en 2019. Elle est décédée il y a un an et demi et il est en charge de ses deux enfants en bas âge. Soupçonnée de détournements de fonds et de fraude à la CAF , la directrice de la pension Les Magnolias a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Elle avait été interpellée cette semaine suite à un contrôle simultané de la Sécurité sociale et de la police. Plusieurs véhicules ont été saisis comme une Mercedes ML, un Porsche Cayenne et un food truck de marque Iveco. Selon les premières informations, les testaments des patients avaient été modifiés pour que leur héritage n'aille qu'au bénéfice de la gérante elle-même.Une Réunionnaise dénonce des violences qui auraient été commises sur ses petits-enfants alors qu'ils étaient placés pendant 4 ans en famille d'accueil en métropole . Elle cherche aujourd'hui à les récupérer. Une plainte a été déposée, les marmailles ont été placés dans d'autres foyers.