Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 6 mars

À la une du Journal de l’île ce vendredi, la peur du coronavirus à l’école, alors qu’à Saint-André, des parents d’élèves ont réclamé la mise en quarantaine d’un enfant qui rentrait d’un séjour dans les Alpes. Après vérification, le marmaille ne présente aucun risque mais la psychose semble gagner certains.



"Quand la musique est bonne" titre le Quotidien, qui annonce l’ouverture du festival Les Francofolies ce vendredi soir. Des milliers de spectateurs seront au rendez-vous sur le site de Ravine Blanche pour assister aux concerts de Grand Corps Malade ou encore de La Grande Sophie.



Faits Divers



Jérôme Lebeau écope de 28 ans de réclusion. Le verdict est tombé hier soir après quatre jours d’audience devant la cour spéciale de Paris. Le jeune bénédictin radicalisé avait tiré sur les policiers venus l’interpeller alors qu’il planifiait un attentat terroriste en métropole. Sa mère a également été condamnée à 5 ans de prison dont 4 fermes pour avoir aidé son fils dans le financement de son sombre projet, comme le raconte la presse écrite.



3 individus ont été placés en garde à vue après la spectaculaire course-poursuite qui s’est déroulé au Port mercredi en fin de journée, comme l’indique la presse écrite. Deux bandes rivales avaient décidé de régler leurs comptes en plein centre-ville, et tout ce remue ménage s’était terminé sur plusieurs coups de feu. Sur place les policiers ont essuyé une pluie de galets alors qu’ils tentaient d’entamer l’enquête. Les trois hommes se sont rendus d’eux-même aux forces de l’ordre ce jeudi.





Société



La délégation de citoyens associés aux travaux de l’OPMR interpelle le préfet sur la constitution du Bouclier Qualité-Prix 2020, et dénonce une fausse négociation. S’ils indiquent ne pas être entendus dans leurs requêtes, ils pointent également du doigt le manque de transparence sur la qualité et les prix des produits sélectionnés.



Après la mobilisation des acteurs culturels réunionnais en début d’année, pour protester contre la baisse des subventions de La Région pour ce secteur, les élus de la commission permanente ont finalement voté un budget de 1,5 million d’euros en faveur de la culture. Charlotte Molina Lu 253 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 5 mars [REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 mars