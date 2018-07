Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 6 juillet 2018

Vos deux journaux consacrent leur Une à la rencontre France-Uruguay. "Mordez-les", pousse le JIR, les "Bleus de Mbappé doivent sortir les crocs".



"Allons Z’enfants", pour le Quotidien qui est allé à la rencontre de supporters. "Qu’ils ne nous emmènent pas aux tirs aux but!".

Faits-divers



Le procès de "Laura Xena" s’est déroulé hier en son absence. L’internaute devait répondre d’insultes à caractère raciste. La St-Gilloise de 41 ans, "s’excuse par procuration", note le JIR. Le délibéré est attendu pour le 13 juillet prochain.



Un policier a, hier, été condamné à 300 jours d’amende à 10 euros et à l’interdiction de détenir une arme durant 5 ans, rapportent vos deux journaux. Le 19 mai 2017, ivre chez lui à Petite-Ile, il avait tiré avec son arme de service à plusieurs reprises sur un oiseau et braqué deux gendarmes alertés par les voisins.



Les auditions des élus de la CIVIS dans le cadre de l’affaire de la guerre des multiplexes se poursuivent cette semaine, indique le Quotidien. Elus de l’opposition et de la majorité ont été interrogés confirme Michel Fontaine, serein note le journal.

Politique



A deux ans des municipales, "Objectif Réunion soutiendra des candidats dans les 24 communes", indique le JIR. Didier Robert garde en revanche le mystère sur sa candidature. "Peu importe que je joue en numéro 9 ou 10, je serai, quoiqu’il arrive, présent sur la feuille de match".

