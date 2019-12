Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 6 décembre

La mobilisation d’hier contre la réforme des retraites à la Une de la presse locale. Un grand "Non" en première page du Quotidien qui consacre une bonne partie de son édition du jour à la grève. A St-Denis, un râlé-poussé entre syndicats et Gilets jaunes en fin de manifestation est venu briser l’unité.



"Premier avertissement", signe le JIR qui a compté près de 6 000 manifestants à St-Denis et à St-Pierre. Une "large mobilisation" ," du jamais vu depuis les événements du Cospar".

Faits divers



L’Autorité de la concurrence a, hier, mené des perquisitions au siège de la Semittel et des Transports Mooland. Elles font suite à plusieurs signalements au parquet de St-Pierre qui a transféré le dossier à l’Autorité de la concurrence pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des transports scolaires notamment, révèle le JIR.



17 poids-lourds ont brulé dans un incendie qui s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le dépôt de deux sociétés. Deux foyers ont été identifiés par les pompiers. Pour les victimes, un incendie criminel, indique le Quotidien.



Les trois individus suspectés d’avoir participé au braquage du Golf de Bassin Bleu sont progressivement mis en examen et écroués. Le troisième sera déféré ce vendredi.

Société



Le front de mer de St-Benoît se transforme en "véritable décharge à ciel ouvert", a constaté le JIR. La brigade environnement de la Cirest a déjà dressé 500 PV depuis mars dernier.



Culture



Michel Admette célèbre ses 50 ans de carrière au Téat plein air demain soir. Le "prince du sega" tire sa révérence "accompagné d'une joyeuse bande d'artistes", invite le Quotidien.

