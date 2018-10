Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 5 octobre 2018 A la Une du JIR ce vendredi, la visite de François Hollande à La Réunion lundi et mardi prochains. Le Quotidien titre lui sur un accident mortel hier soir à St-Gilles, 2 motards ont perdu la vie.

Faits divers



Hier soir, un motard et son passager ont perdu la vie à la suite d'une collision frontale sur la voie cannière. Les secours n'ont pu réanimer les deux jeunes, qui étaient en arrêt cardio-respiratoire lorsqu'ils sont arrivés sur place.



"L'Egyptien" Naïl Varatchia a été condamné à 8 ans de prison ferme dont les deux tiers en peine de sûreté, par la cour d'appel de Paris. Un an de plus qu'en première instance. Il était jugé pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste.



Société



Les syndicats hospitaliers suspendent la grève contre le décret de suppression de l'indexation des primes. Hier, les syndicats bloquaient l'accès au siège du CHU à St-Paul. Ils ont obtenu un accord signé de la direction, le décret ne sera pas appliqué avant fin décembre.



L'Eductour se tient en ce moment sur l'île, des professionnels du cinéma sont invités par la région. Il s'agit d'inciter les professionnels du cinéma à tourner des films à La Réunion.



Economie



Les industriels réunionnais tenaient hier leur assemblée générale. Ils estiment que les mesures gouvernementales en faveur de l'économie sont globalement positives, mais demandent des mesures supplémentaires.



Les assises du commerce de l'Outre-mer sont organisées par la CCIR du 15 au 17 octobre. La CCIR demande aux maires de développer les parkings et les animations afin d'aider les commerces de proximité.



