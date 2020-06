Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 5 juin

"La chute mortelle et la panique", titre le JIR ce vendredi alors qu'un résident de 57 ans d'une pension marron est décédé hier. "Une enquête est ouverte pour savoir si les conditions sanitaires déplorables des lieux sont liées à ce drame."



"Le bout du tunnel", affiche de son côté Le Quotidien. "Une opération escargot, suivie de 4 heures de réunion à la Région, ont permis de lever la menace de black out qui pesait depuis quelques jours sur le transport de voyageurs. Mieux, 100% du trafic sur le réseau Car jaune sera rétabli dès lundi". Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 06:59 | Lu 210 fois

Faits-divers

Le principal du collège Juliette Dodu a été mis en examen le 13 mai pour viols et agressions sexuelles sur mineure. Il s'est lui-même dénoncé aux policiers de Malartic, pour faire cesser le chantage financier auquel se livrait son épouse, a-t-il expliqué.



Les gendarmes ont poursuivi leurs auditions dans le cadre de l'enquête sur le volet "ressources humaines" de la mairie de Sainte-Marie. Deux cadres municipaux ont été entendus à la caserne Vérines.

Economie

"Continuez à consommer local", lit-on dans le JIR, qui a interviewé le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Selon Dominique Gigan, si la crise du Covid a fait évoluer le regard des Réunionnais sur les agriculteurs, le monde agricole doit également changer.



Révoltée par la décision de l'autorité de la concurrence qui autorise le rachat de Vindémia par Hayot, l'ADECALOM (association contre la domination économique et pour la défense des citoyens attachés aux libertés outremer) a indiqué sa volonté de déposer plusieurs recours en justice.

Politique

"Bruno Domen sonne la charge contre Thierry Robert", lit-on dans le JIR. Seul candidat en lice depuis le retrait de la liste soutenue par l'ancien maire, Bruno Domen ne ménage pas son prédécesseur.



Alors que le renouvellement de la communauté d'agglomération du Nord adviendra au lendemain des élections municipales, plusieurs noms circulent pour en prendre la présidence.