Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 5 janvier 2018 Vos deux journaux consacrent leur Une au terrible accident qui s’est produit, hier sur la route du Théâtre à St-Gilles. Vers 9h, un 4x4 est entré en collision avec un bus. Un violent choc frontal qui a fait plusieurs victimes. Un enfant de 4 ans est décédé. Ses parents ont été médicalisés sur place. La mère, enceinte de 5 mois, a perdu l’enfant, indique le Quotidien. Quatre blessés légers sont également à déplorer dans le bus. "L’horreur", titre le JIR, "La mort sur la route" pour le Quotidien.

Faits-Divers



Le 10 décembre dernier, une branche d’un banian du complexe sportif de Casabona à St-Pierre s’effondrait sur des enfants réunis pour un tournoi de rugby. Trois enfants ont été grièvement blessés. Le père de l’un d’eux a porté plainte contre x pour blessures involontaires.



L’ARS va ouvrir une enquête suite à la découverte du corps sans vie d'un patient de 73 ans, hospitalisé à l’EPSMR. Le syndicat des psychiatres des hôpitaux pointe des problèmes depuis le changement de direction, souligne le JIR.



Suite aux conditions climatiques défavorables, des randonneurs se sont trouvés en difficulté à Mafate. Un touriste allemand, blessé au genou, a été hélitreuillé vers le CHU de Bellepierre. D’autres randonneurs devront passer la nuit dans le cirque et attendre une météo plus clémente pour remonter, indique le Quotidien.

Social



Les pompiers de St-Denis se sont, hier, rassemblés dans la cour de leur caserne pour manifester leur colère. La nuit traditionnellement mouvementée du 31 décembre a été particulièrement éprouvante pour les soldats du feu en manque d'effectif et de matériel, ont-il déclaré à vos deux journaux.

