Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 4 septembre 2020

À la une du Journal de l'île ce vendredi, retour sur "la course aux cabinets" dans les mairies après les municipales. "L'heure est au jeu des chaises musicales dans les cabinets des maires", écrit le média, qui fait un point sur les postes encore à pourvoir dans les mairies. "Les places sont bonnes, les places sont chères", écrit le JIR.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour au télétravail et s'interroge. Serait-il l'antidote au virus ? Depuis le confinement, le dispositif "s'est imposé" relève le média et il est "de retour" avec l'actuelle flambée de cas quotidiens constatés depuis août. "Mais attention, le travail à distance n'est pas sans danger", prévient le Quot'. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 06:20 | Lu 282 fois

FAITS-DIVERS



Ecstasy, MDMA, cocaïne, zamal, LSD…un nouveau volet d’un vaste trafic de stupéfiants devait se jouer ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. les ramifications de ce trafic de drogue - s’étendant du Tampon (cité des Araucarias) à Saint-Pierre - ont mené les enquêteurs vers cinq nouveaux suspects. Les différentes auditions n'ont pas permis de mettre en lumière les rôles joués par chacun. Le procès a été renvoyé en mars 2021.



Le tribunal correctionnel de Saint-Denis a relaxé hier quatre prévenus cités dans l'affaire de diffamation à l'encontre d'une universitaire nantaise, Virginie Chaillou Atrous. Elle avait candidaté sur le poste laissé vacant suite au décès de l'historien Sudel Fuma. Le tribunal a constaté la nullité de la citation pour les trois autres.

Une sauvage agression a eu lieu la semaine dernière aux abords d'un lycée de Saint-André. Un adolescent a été visiblement pourchassé parce qu'il avait été contaminé au coronavirus. Le lycéen réussira néanmoins à regagner son domicile seul avant d'être transféré vers le GHER de Saint-Benoît. Mais le pire est à venir puisque, enceinte de neuf mois, la maman de ce lycéen a perdu son bébé quelques jours après lundi dernier. Même si son enfant est né à terme, le choc psychologique subi dans les derniers jours de la grossesse pourrait expliquer la perte de cet enfant.



Après sa lettre cinglante envoyée au préfet de La Réunion en 2019, qui avait suscité la polémique, Brigitte Bardot devait se présenter devant les juges du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce jeudi. L’audience est finalement renvoyée au 4 février 2021, au motif que la citation à comparaître, qui devait être délivrée par le parquet de Paris à Brigitte Bardot et à son responsable de communication Bruno Jacquelin - lui aussi poursuivi - à la demande du ministère public de Saint-Denis, n'a pas été transmise dans les temps.Pour ces faits, Brigitte Bardot risque un an de prison et 45 000 euros d’amende.



POLITIQUE



Juliana M'Doihoma ne compte pas se laisser faire. Au cours d'un point presse donné ce jeudi à la mairie, l'édile saint-louisienne a dénoncé le traitement politicien de la très controversée non-titularisation de 139 agents communaux, validée par l'ancienne mandature et jugée illégale par le préfet car entachée de nombreuses irrégularités. En effet, les agents grévistes ont vu les deux anciens maires de la commune, Claude Hoarau et Cyrille Hamilcaro, venir à leurs côtés devant la cuisine centrale. Une preuve pour la maire de Saint-Louis sur le traitement "politicien" de ce mouvement de colère.



ÉCONOMIE



1,5 milliard d'euros. C'est l'enveloppe allouée aux Outre-Mer dans le cadre du plan de relance. Ce jeudi, le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, Philippe Gustin, a détaillé la répartition précise des sommes selon les territoires . En dehors de ces quatre axes estimés prioritaires par le gouvernement (rénovation réseaux d'eau, rénovation des bâtiments publics, transformation de l'agriculture, soutien des mesures sociales), une enveloppe non chiffrée ira à l'amélioration du réseau routier, dont une partie ira à la NRL.