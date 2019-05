Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 31 mai 2019

À la une du Quotidien ce vendredi, retour sur la "galère des étudiants". Selon le rapport Diplomeo, près de 60% des étudiants de l'île se déclarent "en situation financière difficile". "Selon cette enquête, les conditions de vie des étudiants se détériorent. Et accéder à des études supérieures peut se transformer en précarité, voire en souffrance", écrit le média.



De son côté, le Journal de l'île a choisi de mettre en avant son entretien avec l'une des futures têtes d'affiche du Sakifo 2019, l'Américain Ben Harper. L'auteur-compositeur a accordé au JIR une interview "rapide mais intense", où le Californien s'est révélé extrêmement "agréable".



JUSTICE



Une enquête a été ouverte par la Haute autorité pour la transparence dans la vie politique (HATVP) à l'encontre du maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière. L'institution reproche au 1er vice-président du conseil régional, également président de Nexa, de percevoir 132 000 euros de revenus par ans, soit 11 000 euros par mois, bien plus que les plafonds fixés par la loi, à 8 434,25 euros mensuels. Le premier édile st-philippois a indiqué à nos confères du JIR qu'il était en train de régulariser sa situation.



FAITS-DIVERS



Nouvelle prise d'ampleur pour le Floréal. La frégate française de la marine nationale a en effet saisi mardi dernier plus de 520 kilos d'héroïne cachés dans du ciment à bord d'un boutre qui naviguait dans l'océan Indien. C'est la quatrième saisie de stupéfiants réalisée en mai par le Floréal.



La nuit a été très agitée dans la nuit de mercredi à jeudi devant le bar dionysien le Petit Buddha à Saint-Denis. Comme rapporté par la presse écrite locale, les policiers sont intervenus à deux reprises devant l'établissement. La première fois pour venir en aide à un homme roué de coups par un individu schizophrène qui aurait vu en lui "le diable". Ce dernier après avoir été placé en garde à vue, pourrait être interné d'office par le parquet. La seconde affaire concerne une autre rixe devant le Petit Buddha: un automobiliste, complètement ivre, a été roué de coups par une trentaine de personnes après avoir percuté un véhicule. Les gardiens de la paix ont dû l'exfiltrer pour le protéger. Il sera prochainement jugé.

