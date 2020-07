Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 31 juillet 2020

A la une du Journal de l'île ce vendredi, retour sur les négociations concernant la reprise du chantier de la NRL entre l'Etat, la Région et le groupement NRL. Après plus de 10 heures d'échanges, les différentes parties sont ressorties hier sans trouver d'accord, les échanges se poursuivront ce vendredi, avec la volonté affichée de l'État de finir le chantier coûte que coûte ("L'État jette un pont").



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à la délinquance routière et aux chiffres inquiétants du premier semestre 2020. En effet, selon les chiffres dévoilés par la sécurité routière, on a relevé sur cette période 17 morts contre 23 l'an dernier à la même époque, alors même que le confinement était en cours. "Il y a trop de comportements à risque" regrette la sous-préfète de Saint-Benoit en charge de la sécurité routière, Véronique Beuve, interrogée par le média. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 06:35 | Lu 1232 fois

FAITS-DIVERS



Recherché depuis 2018 suite à un viol sur le parcours de santé du Port, un homme âgé d'une trentaine d'années a été déféré devant le juge d'instruction ce jeudi et mis en examen pour viol. Interpellé et placé en garde à vue mercredi, il a été confondu grâce à son ADN. Après des mois d'enquête, l'ADN a finalement parlé: les traces retrouvées sur les vêtements de sa victime correspondaient avec un autre prélèvement réalisé dans le cadre d'une autre affaire. Le violeur présumé sera face au juge des libertés et de la détention la semaine prochaine et saura s'il est maintenu en détention provisoire ou placé sous contrôle judiciaire.



Poursuivi par Michel Fontaine pour injure publique et complicité d’injure publique, Imrhane Moullan sera fixé sur son sort le 24 septembre prochain. Le maire de Saint-Pierre et président d'ILEVA reproche à l'ancien candidat aux municipales de l'avoir visé directement concernant les conditions d'attribution du marché de conception et d'exploitation de l'UVE. Problème, le caractère injurieux des propos, la personne visée et l'intention de nuire sont difficiles à démontrer comme l'a rappelé la procureur de la République Caroline Calbo, qui a demandé la relaxe.

ÉDUCATION



Les apprentis en CAP privés venus manifester devant la préfecture ont été reçus. Le secrétaire général de l’académie de La Réunion a indiqué que leurs dossiers pourraient "peut-être" être examinés à nouveau par le jury d’examen une fois complétés. "Aujourd’hui 100 candidatures sur 1000 sont encore bloquées, elles ne peuvent pas être examinées en jury d’examen faute de documents attestant de progression pédagogique, à moins que le ministre de l'Éducation ne donne son accord pour le lancement de cette phase", explique Francis Fonderflick, secrétaire général de l’académie, à sa sortie de la préfecture.







