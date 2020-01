Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 31 janvier

"Show devant", à La Une du Quotidien. Le titre renvoie au vote du budget, qui s’est tenu hier en plénière du conseil régional, dans "une ambiance électrique" et alors que des acteurs culturels manifestaient au sein de la Pyramide inversée. La baisse de 258 millions d’euros a cristallisé les tensions entre majorité et opposition.



Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour délit de favoritisme. La justice s’intéresse aux marchés passés entre la ville de St-Denis et trois sociétés de gardiennage. Elles entretiendraient une "troublante proximité avec la mairie" . "La sécurité dans le viseur de la justice", à la une du JIR.

Faits divers



L’une des deux automobilistes, légèrement blessées dans l’éboulis survenu lundi sur la route du Littoral, a porté plainte contre la Région. Son conseil, le bâtonnier Georges André Hoarau, s’interroge sur les travaux de purge qui ont eu lieu ce jour-là, indiquent vos deux journaux.



Sous le coup d’une enquête pour travail dissimulé, le temple de petit Bazar à Bras Panon a, hier, fait l’objet d’une descente de la Police aux frontières. Dans leur viseur, les visas de prêtres et musiciens indiens venus en renfort à l’approche du Cavadee, note le JIR.



Le fils d’un pasteur d’une église de St-Louis a, hier, été condamné à 9 mois avec sursis, 18 mois de mise à l’épreuve pour l’agression sexuelle d’une enfant de 5 ans.



Politique



Joseph Sinimalé a obtenu le soutien de la République En Marche en plus de celui de la droite réunionnaise. "Une décision surprise qui heurte, Jean-Pierre Armoudoum, le référent saint-paulois, candidat déclaré", écrit le Quotidien. "Sinimalé y voit 'une forme de reconnaissance' ", indique le JIR.







