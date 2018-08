Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 31 août 2018

Le prélèvement à la source doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain, et "la réforme a du plomb dans l’aile", pour le JIR. Selon le journal, le président de la République Emmanuel Macron a demandé "des réponses précises" avant sa mise en application.



Après les inquiétudes et les polémique suscitées par le projet de route des Géraniums, "Didier Robert dit non", à la Une du Quotidien. Le président de la Région Réunion a confirmé hier par courrier aux maires concernés l’abandon du projet.

Faits divers



Hier, s’est tenu le procès de la gérante des centres de beauté Derma-Nüde et Célestétic. "Des pratiques médicales sans contrôles?", s’est interrogé le Quotidien. Les prévenus "n’ont montré aucune émotion à l’égard des victimes", a noté le JIR.



Une femme de 47 ans est décédée hier matin, écrasée par sa voiture. Le drame a eu lieu à son domicile à la Rivière St-Louis. Le 4x4 était garé dans un chemin en pente. La victime a tenté de stopper le véhicule en mouvement.



Les auditions dans le cadre de l’enquête sur les emplois présumés fictifs au sein du SDIS ont commencé, indique le JIR. Les gendarmes de la section de recherches s’intéressent à la légalité des contrats et plus précisément au travail réalisé par deux agents.



Société



Le site de Grand Etang devrait connaitre un nouveau développement touristique. Dans les tuyaux se prépare la construction d’un lodge aux abords du site, annonce le Quotidien. La SARL Le Comptoir Touristique porte le projet avec le soutien de l’ONF, la commune, le Département et la Région.



Le directeur régional de l'ARS OI, François Maury cède sa place à Martine Ladoucette. "Radioscopie d'une fin de régime cataclysmique", à retrouver dans les colonnes du JIR.





