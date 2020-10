[REVUE DE PRESSE] Vendredi 30 octobre 2020

Le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, a écopé hier de six mois de sursis et de trois ans d'inéligibilité par le tribunal de Saint-Pierre pour concussion et prise illégale d'intérêts . De 2016 à 2018, maire de Saint-Philippe, vice-président de la CASUD, vice-président au Conseil régional et PDG de NEXA (agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation), Olivier Rivière a touché 11 000 euros par mois alors que le plafond prévu est de 8 434,25 euros par mois. Le maire de Saint-Philippe, qui conteste les faits reprochés, a annoncé sa volonté de faire appelLa Cinor a inauguré ce jeudi une centrale photovoltaïque sur les toitures du Parc des Expositions et des Congrès Auguste-Legros . Répartis sur une superficie de 6500 m2, ces panneaux vont développer l'équivalent de 1,3 mégawatts-crête (Mwc). Après le Parc des Expositions, ce sera au tour de la Cité des Arts de recevoir prochainement son installation solaire photovoltaïque. Une centrale à vocation d’autoconsommation et d’un stockage d'eau glacée basée sur de 2 éléments technologiques distincts.