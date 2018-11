Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 30 novembre

"On ne construit rien sur des cendres", titre ce vendredi le Quotidien, reprenant une phrase de la ministre prononcée hier soir à l'occasion de sa deuxième déclaration.



"La Réunion zone franche globale", affiche de son côté le Journal de l'Ile. "La ministre plaide pour un new deal social et économique tout en rappelant que le temps presse de lever les barrages".

Faits-divers

Un patron d'équipage n'a pas pu passer un barrage routier à Saint-Joseph alors qu'il devait intervenir au large de Grands-Bois pour une suspicion de noyade. Heureusement, un patron d'astreinte à Saint-Pierre a pu intervenir dans les temps. Les trois baigneurs en difficulté avaient finalement pu rejoindre la côte.



Hier, en fin d'après-midi, un motard a été grièvement blessé après avoir percuté un barrage, au Port, au niveau du Jumbo Sacré Cœur. Le quinquagénaire a été transporté à l'hôpital.



Un automobiliste a été condamné à cinq mois de prison faire pour avoir forcé un barrage à Sainte-Suzanne, causant un accident. Il était alcoolisé au moment des faits.

Economie

La ministre a fait sa deuxième déclaration ce jeudi soir. Zéro charge autour du SMIC, 1000 contrats aidés supplémentaires, une imposition sur les sociétés deux fois plus faible qu'à Maurice font partie des mesures économiques présentées.



Au bout de 10 jours sans aucune activité, pour l'ensemble du monde économique, les pertes s'élèveraient à 500 millions d'euros selon l'estimation de la CCIR. Une véritable difficulté pour les entreprises, surtout les plus petites.

Un patron d'équipage n'a pas pu passer un barrage routier à Saint-Joseph alors qu'il devait intervenir au large de Grands-Bois pour une suspicion de noyade. Heureusement, un patron d'astreinte à Saint-Pierre a pu intervenir dans les temps. Les trois baigneurs en difficulté avaient finalement pu rejoindre la côte.Hier, en fin d'après-midi, un motard a été grièvement blessé après avoir percuté un barrage, au Port, au niveau du Jumbo Sacré Cœur. Le quinquagénaire a été transporté à l'hôpital.Un automobiliste a été condamné à cinq mois de prison faire pour avoir forcé un barrage à Sainte-Suzanne, causant un accident. Il était alcoolisé au moment des faits.La ministre a fait sa deuxième déclaration ce jeudi soir. Zéro charge autour du SMIC, 1000 contrats aidés supplémentaires, une imposition sur les sociétés deux fois plus faible qu'à Maurice font partie des mesures économiques présentées.Au bout de 10 jours sans aucune activité, pour l'ensemble du monde économique, les pertes s'élèveraient à 500 millions d'euros selon l'estimation de la CCIR. Une véritable difficulté pour les entreprises, surtout les plus petites.

Société



Les personnels soignants ont du mal à rejoindre les lieux de travail, rappelle le Journal de l'île, et ce "malgré leurs cartes professionnelles et laissez-passer". Alors que des infirmières ont été rackettées et ont subi des violences, les hôpitaux et cliniques les encouragent à porter plainte.



"Vos revendications", titre le Quotidien, qui synthétise les principales revendications formulées depuis le début de la crise sociale.



À découvrir dans le JIR ce vendredi, le "JIR écologie". Isolation écologique, nettoyage de la clim, les astuces pour une cuisine plus écolo et le retour des jouets en bois font partie des thèmes abordés.

Les personnels soignants ont du mal à rejoindre les lieux de travail, rappelle le Journal de l'île, et ce "malgré leurs cartes professionnelles et laissez-passer". Alors que des infirmières ont été rackettées et ont subi des violences, les hôpitaux et cliniques les encouragent à porter plainte."Vos revendications", titre le Quotidien, qui synthétise les principales revendications formulées depuis le début de la crise sociale.À découvrir dans le JIR ce vendredi, le "JIR écologie". Isolation écologique, nettoyage de la clim, les astuces pour une cuisine plus écolo et le retour des jouets en bois font partie des thèmes abordés. Zinfos974 Lu 534 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 29 novembre [REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 novembre