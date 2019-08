Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 30 août 2019

À la une du JIR ce vendredi, la dernière élection de Miss Réunion, qui a sacré Morgane Lebon, qui aurait été "truquée". Comme l'écrit le média, "à 19h36, son prénom était déjà connu", alors que le verdict n'était censé être connu qu'à partir de 22h30. Le président du comité Miss Réunion, Aziz Patel, dément ces accusations qui ne sont que pour lui que des "ladilafé et des commérages".



De son côté, Le Quotidien revient sur la cacophonie Parcoursup, où des étudiants attendent toujours de savoir où ils poursuivront leurs études alors que la rentrée a déjà repris ("L'insoutenable attente de Louise").





FAITS-DIVERS



Une mère de famille a été condamnée hier à trois mois de prison avec sursis pour l'agression du directeur de l'école des Lilas à Sainte-Clotilde le 8 avril dernier. Selon les informations du JIR, cette agression s'est produite pour un motif dérisoire: la mère de famille souhaitait pénétrer dans l'établissement afin de prendre ses aises sous un arbre mais en raison du plan Vigipirate, cette demande lui a été refusée par le directeur. En plus de sa condamnation, la mère de famille devra participer à un stage de citoyenneté.



"Front scalpé sur fond d'alcool" (JIR) ; "Il lui a scalpé le crâne !" (Le Quotidien): pour avoir porté un coup de sabre en avril dernier à Saint-Philippe sur son compagnon de beuverie, Judicaël B. a écopé d'une peine de six mois de prison ferme. Il n'avait pas apprécié que la victime soit présente avec lui en voiture. Lors de l'audience, il a assuré ne pas avoir donné de coups de sabre, affirmant que la victime était tombée la tête la première sur un muret.





Dépassé par le comportement de son fils, un père de famille résidant au Tampon, était jugé hier au tribunal correctionnel pour des faits de violence envers ce dernier. Comme rapporté par la presse écrite locale, le prévenu s'en était pris violemment à son fils en avril dernier, après que ce dernier ait écopé d'une procédure de discipline. Après cette correction l'adolescent se rend à son établissement en boitant, et l'infirmière scolaire donne alors l'alerte. Le père de famille a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis.



SOCIÉTÉ



Ivrin Pausé, le célèbre "facteur de Mafate", est décédé à l'âge de 91 ans. Il a été, pendant 4 décennies, de 1951 à 1991, l'un des seuls liens entre le village du cirque et le littoral. Selon les estimations faites, le facteur a parcouru 253.000 km au fil de toutes ses années de marche. Une statue à son effigie réalisée par l’artiste réunionnais Marco Ah Kiem avait été inaugurée le 29 octobre 2016 dans le cirque de Mafate. Au Port, commune d'où il débutait sa tournée, via la Rivière des Galets, un autre hommage lui a été rendu par la direction de la Poste.



ÉCONOMIE



La CILAM (Compagnie Laitière des Mascareignes) est rappelée à l'ordre par les services de la préfecture. Une inspection du site de Saint-Pierre a révélé que l'exploitant allait au-delà des autorisations de prélèvement de la ressource en eau ainsi que des volumes de rejets d'eaux usées vers la station d'épuration. Selon le rapport de l'inspection des installations classées, l'exploitant ne respecte pas plusieurs dispositions de l'arrêté préfectoral du 3 août 2011. L'inspection des installations classées a constaté, lors de sa visite du 12 juin 2019, que la CILAM "ne respecte pas les volumes maximum de prélèvement d'eau* et de déversement d'eaux usées après traitement, ainsi que les dispositions relatives au traitement des eaux susceptibles d'être polluées."





