[REVUE DE PRESSE] Vendredi 3 juillet

"Faut-il avoir peur de prendre l’avion?" à La Une du Quotidien qui propose de faire le point sur les nouvelles modalités de voyage alors que les vacances scolaires commencent ce vendredi soir.



Transport aérien également à la Une du JIR qui relaie l’"Alerte sur les vols Mayotte-Réunion". Des professionnels de santé s’inquiètent et demandent "des règles spécifiques aux arrivées de la zone océan Indien".

Faits divers



Vos deux journaux rappellent que Nassimah Dindar, Jean-Paul Virapoullé et Joé Bédier sont à la barre du tribunal correctionnel ce vendredi. "La sénatrice doit répondre de prise illégale d'intérêts dans l'affaire dite des "emplois familiaux" présumés du SDIS", écrit le JIR. Le maire sortant de St-André et son successeur se retrouvent pour "la troisième mi-temps au tribunal". Le premier poursuivi pour prise illégale d’intérêts, le second pour diffamation, souligne le Quotidien.



Jimmy N et Georges C ont hier été jugés pour des faits de propositions sexuelles faites à un mineur. Les deux hommes ont été piégés par un traqueur de pédophiles. "Les amateurs de petites filles de 12 ans se posent en victimes", note le JIR, "Jusqu’où le traqueur peut-il aller?", s’interroge le Quotidien. Le délibéré est attendu jeudi 9 juillet.



La polémique autour de la succession de Sudel Fuma à l’Université s’est jouée hier devant le tribunal correctionnel. L’universitaire nantaise a saisi la justice pour "injures publiques et incitation à la haine en raison de sa race ou de son origine". 7 prévenus se sont succédés à la barre pour débattre de la publication de deux courriers de lecteurs sur notre site. La décision est attendue le 3 septembre prochain.

Economie



"Le marché automobile repart en douceur", indique le Quotidien. Les ventes ont augmenté de 0,55% en juin "grâce à la prime de conversion".



Politique



Au lendemain des municipales à St-Paul, l'heure est au règlement de compte à droite. Le JIR a fait réagir les intéressés sur une rumeur de rencontre entre Huguette Bello et Joseph Sinimalé au lendemain de l'annonce de la fusion de listes et analyse la défaite de la droite.