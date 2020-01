Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 3 janvier

"Combien êtes-vous dans votre commune?" c’est ce que le Quotidien vous propose de découvrir ce vendredi, alors que l’Insee publie sa dernière étude sur la démographie de l’île. Ainsi la population augmente de 0,5% par an depuis 2012, une croissance ralentie par rapport aux années précédentes.



Les prédictions des voyants pour 2020 sont à la une du Journal de l’Île : Hadil et Lylith voient ainsi dans les cartes que les femmes devraient jouer un rôle majeur cette année, notamment pour les élections municipales. Les deux cartomanciens évoquent également les faits divers à venir, l’avancée de la NRL, les cyclones, et les futures éruptions du volcan.





Dominique Gigan est sorti de prison après trois mois de détention. Le leader de la FDSEA a vu sa sentence réduite par la cour d’appel à 18 mois de prison dont 6 fermes. Il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance pour des faits de violences sur les vigiles de Téréos en 2017 comme l’indique la presse écrite.



Un magasin de bricolage dionysien a été cambriolé durant les premières heures de l’année 2020. Les intrus ont pénétré le magasin Bricopoint K, près des immeubles Futura, aux alentours de 3 heures du matin. Le matériel informatique et plusieurs outils ont été dérobés comme l’indiquent les deux journaux.





Seule les auto-écoles détentrices d’un label Qualité, décerné par l’Etat, peuvent désormais proposer le permis de conduire à un euro par jour. Un dispositif pour pousser les auto-écoles à monter en gamme. Une cinquantaine de structures ont depuis entamé les démarches pour obtenir le précieux label comme l’indique le JIR.



Les précipitations causées par la tempête Calvinia dans le sud de l'île sont venues recharger les ressources en eau de la région. La nouvelle retenue collinaire du Tampon notamment a été remplie à moitié. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs sudistes bien que les pluies aient d'abord entrainé une légère hausse des prix des fruits et légumes comme l'indique le Quotidien.







