Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 3 août 2018

À la une du Quotidien ce vendredi, "les regrets du cyberdjihadiste" Riad Ben Cheikh, qui sera fixé sur son avenir le 23 août prochain. Hier, le parquet de Saint-Pierre a requis 3 ans de prison contre le Franco-tunisien, "considéré comme un auteur de propagande djihadiste des plus actifs sur le net".



De son côté, Le Journal de l'île dresse le portrait de Michel Bourgeois, un radiesthésiste basé à La Possession, qui a permis aux familles Admette et Clorate de retrouver les squelettes de leurs défunts grâce aux dons de ce dernier. ("Portés disparus, au bout de l'espoir le mentaliste").



FAITS-DIVERS



Terrible drame hier dans le massif du Mont-Blanc. Trois alpinistes vivant à La Réunion ont perdu la vie au niveau des dômes de Miage, à 3 600 mètres d'altitude, après une chute dans une crevasse. Les victimes, originaires de l'hexagone et installées à La Réunion depuis une dizaine d'années, étaient âgées de 49, 55 et 56 ans nous apprend France Bleu. Selon la préfecture de Haute-Savoie, le groupe d'amateurs n'étaient pas encadré par un guide professionnel.



Un python royal d'une taille comprise entre 1,5 et 2 mètres a été capturé jeudi aux alentours de 2h30 par les pompiers de la caserne de Sainte-Marie en centre-ville. Le reptile, non pucé, a été confié à une clinique vétérinaire de La Possession.

SANTÉ



Bientôt la fin du conflit entre le personnel hospitalier et leur administration concernant les primes indexées ? Pas si sûr...La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé hier qu'elle souhaitait la mise en place d'un système de compensation pour sauvegarder cet acquis social pour les agents actuels, mais pas aux nouveaux arrivants. "Voilà quelque chose qui est en place depuis 40 ans, et ils veulent que tout soit mis en place en septembre avec ce décret. On est inquiet", explique le syndicat Force ouvrière.



SOCIÉTÉ



206 armes ont été récoltées depuis le début de l'année dans le cadre de l'opération "Déposez vos armes" lancée par la Préfecture en mai dernier. Bien loin des 682 armes récupérées lors de la première opération en 2016, "mais cela semble de bon augure", indique le Quotidien, qui rappelle que si "l'usage d'armes à feu reste minoritaire sur notre île (...) les armes existent bel et bien".





