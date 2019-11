Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 29 novembre

Le conflit entre un ex-détaillant et la Française des Jeux fait la Une du Quotidien. L’homme a fait confiance à un gros joueur qui lui a laissé une ardoise de 84 000 euros. Le commerçant n’a pas pû régler la commission de 5% de la FDJ et est poursuivi pour abus de confiance. "Le loto de l’infortune", titre le journal.



Jérome Lebeau devrait être jugé au dernier trimestre 2020, indique le JIR qui revient sur l’"Itinéraire d’un auto-radicalisé". Le jeune Bénédictin a été interpellé le 27 avril 2017 suspecté d’apologie du terrorisme.

Faits divers



Un adolescent de 14 ans est décédé hier matin à la Plaine des Cafres. Il circulait sur une route de Notre-Dame de la Paix quand il a chuté et glissé sous les roues d’un bus scolaire qui devait aller chercher des enfants à la Petite Ferme. Le cycliste souffrant d’un traumatisme crânien et de fractures au bassin est mort sur le coup. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants du conducteur sont négatifs, note le JIR. Une enquête est ouverte.



Condamné à un an de prison ferme pour des violences lors du blocage de la balance de Beaufonds en 2017, Dominique Gigan, président de la FDSEA, restera en prison jusqu’à son procès en appel le 19 décembre prochain. Le tribunal a invoqué le risque de réitération, relate le Quotidien.



L’ancien directeur du SDIS Jean-Marc Loubry a, hier, été relaxé poursuivi pour discrimination. Pour autant le feuilleton judiciaire n’est pas terminé. Le parquet a fait appel et "un pourvoi en cassation a déjà été déposé par la partie civile", écrit le JIR.

Politique



Les élus du Conseil régional se sont rassemblés hier pour une séance plénière consacrée au budget. "Une opposition qui s’alarme" d’un côté et "une majorité qui se veut rassurante" de l'autre, rapporte le Quotidien. Le dispositif de la Continuité territoriale devrait être reconduit à l'identique en 2020, indique le JIR. Les élus du Conseil régional se sont rassemblés hier pour une séance plénière consacrée au budget. "Une opposition qui s’alarme" d’un côté et "une majorité qui se veut rassurante" de l'autre, rapporte le Quotidien. Le dispositif de la Continuité territoriale devrait être reconduit à l'identique en 2020, indique le JIR. Nicolas Payet Lu 267 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 28 novembre [REVUE DE PRESSE] Mercredi 27 novembre