Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 29 mai

Tour d'horizon de l'actualité locale : Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 06:59 | Lu 257 fois

Le Premier ministre a ,hier, présenté la phase 2 du déconfinement. "La liberté retrouvée" pour le Quotidien qui revient sur la réouverture des bars, cafés et restaurants mais aussi des lycées à partir de mardi prochain.



"En liberté surveillée", note pour sa part le JIR puisque les liaisons aériennes restent restreintes et la quatorzaine toujours obligatoire.

Faits divers



Jugé devant la cour d’assises pour le meurtre de sa compagne Jocelyne Bègue, Alain Payet a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, rapportent vos deux journaux.



Un père incestueux a été condamné à 8 ans de prison, indique le Quotidien. Les faits se sont produits durant 7 ans. "Aujourd’hui, à 14 ans, l’adolescence garde les stigmates de ses abus".



Les braqueurs présumés de la Poste du Moufia du 25 octobre 2019 ont été jugés hier devant la cour d’appel. Plus de 300 euros et une quarantaine de colis avaient été volés. "La décision a été mise en délibéré", écrit le Quotidien.

Politique



La campagne pour les municipales reprend. Hier, Joseph Sinimalé a annoncé le ralliement d’Alain Bénard et Jean-François Nativel. "La "surprise", c'est que c'est Alain Bénard qui conduira cette nouvelle liste", souligne le JIR.



"Ericka Bareigts a réuni ses colistiers hier soir pour étudier une fusion avec Nassimah Dindar", confie le Quotidien. L'ancienne présidente du Département est également sollicitée par les équipes de Didier Robert. Les listes doivent être déposées mardi au plus tard.