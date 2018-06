Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 29 juin 2018

À la une du Quotidien ce vendredi, le nouveau visage de l'aéroport Roland-Garros d'ici 2022, véritable "aéroport du futur". "Un bâtiment bioclimatique, une terrasse panoramique, un parvis végétalisé. L'aéroport Roland-Garros fait peau neuve", écrit le journal, pour un coût prévisionnel de 80 millions d'euros.



De son côté, le Journal de l'île revient sur la présentation hier à l'Elysée du fameux livre bleu pour l'Outre-Mer, faite par Emmanuel Macron en personne. Lors de son discours, le chef de l'Etat a donné sa vision de "l'archipel de France", soit l'ensemble du territoire hexagonal et et de ses territoires ultramarins, et annoncé la tenue d'un sommet des îles en 2020.



FAITS-DIVERS



Jugé depuis hier à la cour d'appel de Paris, Naïl Varatchia risque de voir sa peine de 7 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste être alourdie. En effet, le prédicateur réunionnais encourt trois années de prison supplémentaires, soit 10 ans de prison, la peine maximale pour les faits qui lui sont reprochés. Surnommé "l'Egyptien", Naïl Varatchia a tenu la même ligne de défense lors de l'audience, assurant que son soutien à une organisation terroriste était une "erreur de jeunesse" (JIR). Le délibéré sera rendu le 4 octobre prochain.



Keddy Aclinous, surnommé "le voleur au masque de tête de mort" par Le Quotidien, a été condamné hier à deux ans de prison plus six mois d'un sursis révoqué pour une série de vols commis avec deux femmes dans la région de Saint-Paul le week-end dernier. Vendredi dernier, ils ont été mis en fuite par des oies réveillées par leur présence. Lors de la deuxième tentative de cambriolage le lendemain, le trio de pieds nickelés a été mis en déroute par leur victime, un ancien de la Marine nationale qui ne s'est pas laissé trompé par l'arme factice pointé sur sa nuque. Si Keddy a écopé de la prison ferme, ses deux accompagnatrices, condamnées respectivement à un an et à six mois de prison, pourront bénéficier d'un aménagement de peine.

EDUCATION



Dans le cadre de la convention d'éducation prioritaire, sept lycéens réunionnais ont été admis à Sciences-Po nous apprend Le Quotidien. Issus des lycées Jean-Hinglo (Le Port), Georges-Brassens, Trois-Bassins, Pierre-Poivre ou encore de Sarda-Garriga, ces lycéens ont réussi depuis leur classe de 1ère les ateliers Sciences-Po animés dans leurs lycées respectifs. Comme rappelé par le média, ils étaient 34 candidats à se présenter à la première étape de sélection.



ECONOMIE



Bonne nouvelle pour les automobilistes : le gazole et le sans-plomb prennent un centime de moins au mois de juillet, soit respectivement 1,50€/litre et 1,20€/litre. En revanche, la bouteille de gaz connaît une hausse de 11% (17,82€ contre 17,14€ le mois précédent). NP Lu 401 fois





