Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 29 décembre 2017 L'affaire Ratenon Vs Alessandrini fait décidément parler. Le Journal de l'Ile en fait sa Une de ce vendredi 29 décembre. La trêve des fêtes n'a pas agi à l'Assemblée nationale où le député péi a été apostrophé par des tweets tendancieux écrits par le collaborateur d'un élu corse. Jean-Hugues Ratenon y apporte sa réponse, devant un Pierre Alessandrini qui se confond en excuses. Twitter la pa bon même, serait-on tenté de dire.



Autant bien savoir à quoi s’attendre un mois avant la rentrée. Le Quotidien vient aujourd’hui faire la synthèse de ce qui attend enfants et parents à la rentrée prochaine. 17 communes repasseront à la semaine de quatre jours. Un vrai foutoir après une énième réforme alors autant y mettre clairement de l’ordre avant de penser réveillonner.

FAITS DIVERS



Le jeune homme soupçonné de viol sur un codétenu de la prison de Saint-Pierre a été mis en examen hier par un juge d’instruction. Agé de 21 ans, il a été placé en détention provisoire en attendant la suite de l’enquête, relate le Quotidien.



La maison familiale rurale (MFR) située au Tampon a été visitée dans la nuit de mardi à mercredi. Mais les cambrioleurs ont vu leur plan être contrarié par le déclenchement, à distance, de gaz lacrymogène. Ils avaient qu'en même pu prendre dans leur escarcelle entre 300 et 400 euros.



JUSTICE



Les magistrats du sud ne chôment pas en cette période. Il est question cette fois des suites de l'affaire du Superbe. Cet hôtel dont le chantier est à l'arrêt depuis des mois. Et pour cause. Il se trame derrière le projet de complexe hôtelier qui doit s'implanter sur la commune de Saint-Philippe une affaire d'escroquerie de grande ampleur. Le tribunal de Saint-Pierre a ordonné la nomination d'un mandataire judiciaire. Leur mission : "mettre leur nez dans les comptes du Superbe", écrit le Journal de l'Ile.

SOCIAL



« Du boulot plus que des sanctions ». Le Quotidien est allé recueillir l’avis de Réunionnais sur la mesure qu’imagine mettre en place le gouvernement, à savoir la mise en place de sanctions en cas de refus d’une offre d’emploi. Les syndicalistes et président d’association comme Georges Arhiman donnent également leur point de vue. Lequel arrivera à vous convaincre ?



ECONOMIE



Le Journal de l'Ile fait le point. Deux mois après la possibilité pour tout client d'un opérateur des télécoms d'effectuer un signalement sur la qualité du réseau, le bilan est plus que mitigé. Plus de 10000 plaintes ont été déposées sur la plateforme mise à disposition sur le net par le gendarme des télécoms, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP).



SOCIETE



Après le miracle, les questions qui dérangent. Le marin polonais qui a dérivé pendant des mois dans l’océan Indien « est en situation régulière ». Le Quotidien a posé la question aux autorités administratives françaises alors que depuis deux jours, l’attitude de ce loup solitaire commençait à être critiquée.

