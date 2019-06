Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 28 juin 2019

Les Bleues rencontrent ce soir les Etats-Unis en quart de finale du Mondial dès 23H (heure locale). "Duel d’attaquantes Gauvin-Morgan", titre le Quotidien qui s’intéresse à la Réunionnaise Valérie Gauvin et l’Américaine Alex Morgan. Qui saura faire la différence?



"A coeur bleu, rien d’impossible", à la Une du JIR. La tension monte à quelques heures du match. "Les Bleues s'attaquent à une montagne, une équipe qui domine le classement Fifa, a remporté trois Coupes du monde".

Faits divers



Un homme de 64 ans a, hier, été condamné à un an de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement une femme de 87 ans. La victime, atteinte de démence, était hospitalisée à la clinique de St-Joseph au moment des faits en février dernier.



La chambre de l’instruction a tranché. L’homme de 43 ans accusé de viol collectif reste en détention. En février dernier, il aurait abusé d’une jeune femme ramenée chez lui par un de ses amis videur.



Jonathan Rivière a été relaxé des accusations d’exploitation d’une carrière sans autorisation aux Avirons, indique le JIR.

Société



Le Quotidien consacre son dossier aux projets de tramway de St-Denis. "La guerre du rail aura bien lieu", écrit le journal. Région et Cinor portent toutes les deux un projet "complémentaires" jusqu'à ce que les municipales approchent.





