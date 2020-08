Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 28 août

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 07:03 | Lu 634 fois

"Le Covid à la maternelle" à la Une du JIR. Deux cas avérés ont été signalés en une semaine. Une enfant de 4 ans a été testée positive dans une école de Ste-Marie. Des cas révélés "alors que les autorités tentent d’apaiser professeurs et parents", note le journal.



Les symptômes sont les mêmes. Coronavirus, grippe, angine, dengue… "La grande confusion" à la Une du Quotidien qui a interviewé le chef de service du SAMU et des urgences du CHU Nord.

Faits divers



Un professeur de danse a été jugé hier par le tribunal correctionnel de St-Pierre pour agressions sexuelles sur ses élèves. 4 ans de prison dont un avec sursis ont notamment été requis, indique le Quotidien.



L’hypnothérapeute accusé de viol et d’agressions sexuelles a, hier, été mis en examen et écroué. Le Quotidien a interrogé deux professionnels de la pratique.



L’agriculteur St-Pierrois, ancien syndicaliste, condamné pour "exploitation sans autorisation d’une installation classée pour l’environnement (ICPE)" sera fixé sur son sort le 22 octobre prochain. Condamné en juin dernier par le tribunal de St-Pierre, il a fait appel. Les roches extraites trop profondément devaient servir au chantier de la NRL, relate le JIR.

Economie



La confusion sur les nouvelles mesures de distanciation sociale impacte le tourisme. "Les restaurants, hôtels et toutes les activités touristiques ne sont donc pas concernés" par la limitation des rassemblements à 10 personnes, rappelle le JIR.



Sports



Le Grand Raid, le Tour auto et le Tour cycliste sont menacés par la situation sanitaire. Un rendez-vous est prévu le 4 septembre entre le préfet et les organisateurs.





