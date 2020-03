Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 mars 2020

À la une du Journal de l’île ce vendredi, retour sur la "difficile quatorzaine" des personnes rentrées à La Réunion. Comme le rapporte le média, les premiers centres d’hébergement proposés sont désertés: "Les voyageurs préfèrent rentrer chez eux ou dans leur famille car ils ont encore le choix du lieu", explique le JIR.



De son côté, Le Quotidien relaie la solidarité qui s’est crée après les mesures de confinement, notamment sur les réseaux sociaux. "Une vraie force pour lutter contre l’isolement, l’épuisement et l’avancée de la maladie" indique le journal.

SOCIÉTÉ



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 20 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce jeudi 25 mars à 19h00, soit au total 135 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 108 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France. Parmi ces cas ont été identifiés : 94 cas importés, représentants la très grande majorité des cas, 14 cas de transmission locale et 27 cas sont toujours en cours d’investigation. Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades.



La direction du CHU fait une mise au point dans la polémique s'agissant du stock de masques périmés. L'Agence régionale de santé avait en effet indiqué dans un communiqué une "incompréhension et une coordination manifestement insuffisantes" avec la pharmacie du CHU. On y apprend par exemple que le CHU avait alerté l'ARS sur la dégradation des certains palettes de ces masques périmés depuis des années. "Cette mobilisation doit se faire dans le respect et le rappel du rôle de chacun", insiste la direction du CHU qui rappelle que le stock des masques cités dans un article de presse "est sous la responsabilité de l'ARS et ne peut être mobilisé que sous son ordre".

FAITS-DIVERS



Un cachalot a été retrouvé mort échoué sur le littoral du Grand Brûlé rapporte le Journal de l’île. Le cétacé mesurait près de 8m de long. Si le Cross a été appelé, il a été décidé "de laisser la nature faire son travail".



L’homme retrouvé mort à son domicile dans le secteur de Flacourt n’était pas porteur du covid-19 indique le JIR. Après analyses, la victime a bien succombé à une crise cardiaque "sans lien avec l’épidémie en cours".



Les policiers quadrillent Saint-Denis pour faire respecter le confinement. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé ce lundi 23 mars : de nouvelles restrictions dans le cadre du confinement devaient entrer en vigueur dès mardi. Passée la période de pédagogie et de tolérance, les forces de l'ordre appliquent à la lettre les directives. C'est dans ce contexte de durcissement des conditions d'autorisation que le Service d’intervention, d’aide d’assistance et de Proximité (SIAAP) de Saint-Denis effectuait un contrôle cet après-midi dans le secteur de la gare routière mais aussi à l'entrée de ville, du côté du boulevard sud (sortie du pont Vinh San).



ÉCONOMIE



Les mesures restrictives liées aux déplacements et le confinement du pays en raison du coronavirus entraînent une perte nette de l'activité économique de l'ordre de 35%. C'est ce qui ressort de la dernière note conjoncturelle de l'Insee parue ce jeudi 26 mars. "Ces enquêtes sont en forte baisse, mais elles ne suffisent pas à prendre la mesure de la chute d'activité puisque les réponses des entreprises ont été pour la plupart collectées avant le début du confinement", précise l'institut en introduction, qui prévoit jusqu'à une baisse de trois points du produit intérieur brut (PIB) si la période de confinement était amenée à un mois. Nicolas Payet Lu 1296 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 mars 2020 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 25 mars 2020