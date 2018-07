Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 juillet 2018

À la une du Quotidien ce vendredi, retour sur la condamnation à 4 ans de prison en appel du gérant de Traiteur 974. Il avait laissé sur le carreau plusieurs mariés en n'assurant pas les prestations promises. 18 personnes avaient été escroqué pour un préjudice total de 60 000 euros.



De son côté, le Journal de l'île revient sur cette éclipse de lune qui aura lieu ce soir aux alentours de 21h15, qualifiée "d'éclipse du siècle". "La Réunion aux premières loges" écrit le média qui rapporte notamment les contes et légendes liés à cet évènement.

FAITS-DIVERS



Un sans-abri a été condamné hier à une peine de 4 ans de prison pour des faits de violences volontaires avec arme, voie de fait et vol le dans la nuit du 29 au 30 mars dernier nous apprend Le Journal de l'île. L'homme qui "ne semble pas jouir de toutes ses facultés" s'en était pris à une Saint-Gilloise en la menaçant avec une arme après s'être introduit dans son lit. Condamné en première instance à 6 ans de prison, sa peine a été réduite à 4 ans ferme.



Drôle de manière de "remercier" leur chauffeur…Trois personnes comparaîtront en septembre prochain devant le tribunal correctionnel pour des violences commis sur l'automobiliste qui les a pris en auto-stop jeudi aux alentours de 2 heures du matin. Selon la presse écrite locale, les trois prévenus, alcoolisés au moment des faits, avaient dérobé le véhicule de la victime. Ils seront interceptés par une patrouille de la BAC quelques minutes plus tard et placés en garde à vue dans la foulée.

ÉCONOMIE



Pour combler les surcoûts liés à l'insularité, la petite pêche réunionnaise, vi a l'Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l'aquaculture (ARIPA), a reçu un versement de 1,4 millions d'euros d'aides européennes. Une somme qui permettra aux acteurs de la filière de maintenir l'activité, notamment en cas de coups durs.





