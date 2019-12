Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 décembre 2019 Ce vendredi, vos deux journaux locaux consacrent leur première page à la revente des cadeaux de Noël ayant déçu leurs destinataires.

Faits divers



Un homme a été aperçu chutant dans l'océan du cap Lahoussaye mercredi soir vers minuit. Des recherches ont été menées en mer jusqu'à midi hier. Un cadavre a été trouvé à l'entrée du port de Saint-Gilles hier matin, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse du même homme.



Un jeune homme de 27 ans a été happé par une vague hier après-midi à la pointe du Tremblet, à Saint-Philippe. Les recherches n'ont pas permis de le récupérer, à cause de courants très forts, et furent abandonnées vers 18h15, laissant peu de chances de le retrouver vivant.

Société



A Saint-André, deux appartements de la SHLMR seront mis à disposition des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants, à partir de février. Il s'agit d'un partenariat entre le CCAS, l'Etat et la SHLMR,.



17% des français prévoient de revendre leurs cadeaux de Noël. Sur internet ou dans des enseignes d'objets d'occasion, un cadeau sur six sera revendu cette année.





Social



Les salariés de la Brinks poursuivent leur grève, débutée le 17 décembre. Ils réclament leurs primes d'ancienneté, et aucune rencontre n'est prévue avec leur direction. 60% des salariés sont en grève, selon les syndicats.



La CFDT avait déposé un préavis de grève concernant la plaque Ouest de La Poste, le 23 décembre, préavis levé dès le 24 décembre, avec la signature d'un protocole d'accord. B.A Lu 169 fois







