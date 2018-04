Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 avril 2018

Une revue de presse sans le Quotidien aujourd'hui, suite à un problème technique que rencontre actuellement le site.



"Macabre découverte. Un inconnu carbonisé", l’information fait la Une du JIR. Le corps sans vie reposait non loin du stade de Bois de Nèfles Ste-Clotilde dans un terrain vague. Il s’agirait d’un jeune homme d’environ 25 ans. Hier soir, il n’a pas encore été identifié. Une autopsie est prévue ce vendredi. Plus de 100 euros ont été retrouvés dans sa poche, précise le journal.

Faits divers



Une série de perquisitions a eu lieu hier dans le sud, à la Civis, la Semader mais aussi à la SPLA Grand Sud. Les enquêteurs se penchent sur les conditions d’attribution de la parcelle réservée à la construction d’un multiplex à Pierrefonds. Cette procédure intervient suite à la plainte déposée par ICC contre Michel Fontaine, président de la Civis.



Francis Saminaden a, hier, été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l’enlèvement et le viol d’une enfant de 5 ans. Les faits ont eu lieu le 10 mars 2016. Après l’avoir attirée avec des bonbons et violemment agressée, l’homme de 57 ans a transporté la fillette dans un sac de sport et l’a abandonné dans un champ de canne à Ste-Marie. Sa compagne de l’époque écope de 5 ans pour proxénétisme.



Il avait découvert son ex-compagne au lit avec son nouvel amant. Willy G. a hier été condamné à 3 ans de prison ferme. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier à la Possession, l’homme de 32 ans a enlevé, frappé à plusieurs reprises notamment avec une planche cloutée son ex, indique le JIR.

Economie



La majorité de ses sociétés liquidées ou placées en redressement judiciaire, le groupe Apavou rencontre de grandes difficultés financières dans notre ile. En revanche, "tout va pour le mieux chez nos voisins mauriciens", note le JIR. Mercredi, le groupe va inaugurer un grand complexe commercial à Plaisance. La majorité de ses sociétés liquidées ou placées en redressement judiciaire, le groupe Apavou rencontre de grandes difficultés financières dans notre ile. En revanche, "tout va pour le mieux chez nos voisins mauriciens", note le JIR. Mercredi, le groupe va inaugurer un grand complexe commercial à Plaisance. N.P Lu 214 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 avril 2018 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 25 avril 2018