Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 26 octobre

Une opération de défiscalisation douteuse, à la Une du JIR. De faux documents ont été établis pour accélérer la défiscalisation de 40 appartements de la résidence Clos-Sofia à l’Etang-Salé alors que les travaux n’ont pas été achevés. "Arnaque à la défisc ".

Le Quotidien consacre sa Une à la visite de la ministre des Outre-Mer. " Annick Girardin, l’accessible", titre le journal. La ministre a, hier, rencontré les hospitaliers, les agriculteurs et fait un point sur la gestion de l’épidémie de dengue.



Faits-divers



Un homme de 63 ans est mort, hier, après avoir été percuté par un 4x4 sur la piste d’une station-service de Basse Terre. L’alcoolémie du conducteur s’est révélée négative.



La cour d’appel se penchait, hier, sur le cas de ce policier ivre et sous l’effet du zamal qui avait provoqué un carambolage sur la Route des Tamarins en juillet 2017. Suspendu pour deux ans sans solde, il risque une peine plus lourde que celle prononcée en première instance. L’avocate générale a requis 3 ans de prison avec sursis et mise à l’épreuve. Le verdict est attendu pour le 29 novembre prochain.



L’homme qui a acheté le matériel volé au domicile de Didier Robert fin 2015 a finalement décidé de se désister en appel, indique le JIR. Le receleur, en prison pour une autre affaire, avait reconnu l’achat mais pas le vol.

Economie



"La destination océan Indien a le vent en poupe", écrit le Quotidien. Le Costa Victoria a, hier, inauguré la saison des croisières. Le nombre de croisiéristes augmente chaque année.



Les chiffres du chômage "toujours aussi mauvais", note le JIR. La Réunion se trouve toujours sous la barre des 140 000 chômeurs inscrits en catégorie A.





