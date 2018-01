Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 26 janvier Ce matin, le JIR consacre sa première page à l'adolescent noyé à La Rivière-du-Mât, tandis que le Quotidien titre sur l'évasion de l'ex-conseiller du président malgache.

Faits divers



Le conducteur du scooter accidenté mercredi au pont Vinh San, hospitalisé dans un état grave, est toujours entre la vie et la mort. Son passager ayant été tué sur le coup, le jeune, polytraumatisé, pourrait être mis en examen pour homicide involontaire aggravé par défaut de permis de conduire.



Un jeune ado de 15 ans s'est noyé hier à La Rivière-du Mât, alors qu'il se baignait avec son frère. Le jeune homme ne savait pas nager. La brigade nautique du SDIS, basée à St-Leu, a été très ralentie par les embouteillages de la route du littoral, et est arrivée tard sur les lieux de l'accident.

Société



Le conflit à la cuisine centrale de Saint-Benoît se durcit, aucune solution n'ayant été trouvée hier en commission de conciliation. Les grévistes reprochent désormais à la direction de Régal des îles une procédure de licenciement contre trois employés, dont le représentant du personnel.



La grève des surveillants pénitentiaires se poursuit. Hier, la prison de St-Pierre a été bloquée durant 6 heures, empêchant les extractions médicales, les comparutions, et les parloirs. Les blocages devraient se poursuivre aujourd'hui au Port, à St-Pierre, et à Domenjod.

Economie



La CPME présentait ses voeux hier devant ses adhérents. L'occasion pour l'organisation professionnelle de réaffirmer sa volonté de militer pour la reconnaissance par l'Etat des spécificités de La Réunion, en terme d'économie.



Selon Frédéric Vienne, président de la FNSEA, la flambée du prix des oignons est due non aux producteurs locaux, mais aux revendeurs, qui préfèrent importer des oignons de Madagascar et d'Inde. Il souhaite néanmoins que les agriculteurs plantent plus d'oignons, afin de diminuer la dépendance aux conteneurs. B.A Lu 43 fois





