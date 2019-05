Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 24 mai 2019

Thierry Vaïtilingom et Sandra Sinimalé ont, hier, été condamnés pour des faits de détournement de fonds au sein du Centre de gestion. " Inéligibles", affiche le Quotidien qui indique que les avocats des élus vont faire appel.



"Le traqueur de pédophiles parle", à la Une du JIR. Le journal a rencontré l’homme qui a piégé un homme suspecté de pédophilie au Tampon et permis l’interpellation d’un autre. L’homme qui traquait sur le web sous le profil d’Alicia dit vouloir "mettre au grand jour l'ampleur du phénomène de la pédophilie sur les réseaux sociaux".

Faits divers



L’homme soupçonné d’avoir mortellement poignardé son frère mercredi soir à St-Benoit doit être déféré devant la justice ce vendredi. Un fratricide, après une violente bagarre entre les deux hommes.



Jonathan Rivière comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour exploitation d’une carrière sans autorisation aux Avirons. "Un gros caillou dans la chaussure", souligne le JIR, "procès kafkaïen entre Jonathan Rivière et la DEAL", note le Quotidien.



Nouvelle étape judiciaire pour le groupe Apavou ce vendredi. Les liquidateurs judiciaires ont porté plainte pour banqueroute et complicité de banqueroute à l’encontre du groupe et du Crédit Foncier de France. " Le fond de l'affaire ne sera pas encore abordé lors de cette première audience de consignation", précise le JIR.

Politique



Ce dimanche, on vote pour les Européennes. Le Quotidien vous propose "de bonnes raisons d’aller voter" motivées par les candidats réunionnais présents sur des listes. Face à la masse de candidats (34 listes), le JIR a passé en revue "les mesures phares et ultramarines qui peuvent faire la différence à la veille de l'élection". N.P Lu 297 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 23 mai [REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 mai 2019