Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 24 janvier 2020 A la Une du JIR ce vendredi, l'année du rat de métal. La première page du Quotidien est consacrée aux municipales à La Possession.

Faits divers



Un jeune homme de 26 ans a forcé son ex-compagne à le suivre, carabine à la main. Les forces de l'ordre ont vite retrouvé la trace de la voiture dans laquelle se trouvaient l'homme et sa victime, et ont interpellé le séquestreur près de la Rivière des Pluies. Le jeune homme sortait à peine de prison, il répondra de violences sous la menace d’une arme.



Un incendie s'est déclaré hier soir dans un bus à Saint-Pierre, dû à un court-circuit dans un phare avant. La chauffeuse a pu évacuer le bus avant qu'il soit entièrement calciné, aucun passager n'a été touché.



Economie



L'INSEE a publié hier un rapport sur la situation économique des Réunionnais. La pauvreté a baissé sur 10 ans, mais reste importante: 38% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, soit 334 300 citoyens.



Le MEDEF réunionnais lance un "think tank" baptisé "Croissance et territoire", dans un objectif d'innovation et création de filières d'excellence, notamment.





Santé



Le coronavirus chinois inquiète grandement la population, ayant fait au moins 17 morts. La Chine a annulé les festivités du jour de l'an et mis en quarantaine deux grandes villes.



Le diabète s'invite dans l'élections municipales à venir, l''Association des Diabétiques Juniors-974 et l'Association Diabète Nutrition-974 invitent les candidats à signer une charte les engageant à faire de la lutte contre la maladie une priorité de leur mandature.







