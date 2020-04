Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 24 avril

Le JIR affiche à sa Une la "récidive" de l’ARS. Une nouvelle fois "Des masques souillés pour nos soignants" ont été distribués et font l’objet d’un rappel ces derniers jours. Les masques chirurgicaux fabriqués en Chine présentent "des salissures ou des tâches".



Les masques font également la Une du Quotidien de ce vendredi. Le journal consacre sa première page à l’arrivée hier à Gillot de 200 000 de ces moyens de protection contre le Covid-19. Un premier lot commandé par la Région fin mars alors que trois millions de plus provenant de Chine devrait arriver d’ici la mi-mai. "Haut les masques!", titre le journal.

Société



En vue du déconfinement, la production de masque "grand public" s’accélère dans le département. Hier, le préfet a visité deux sites de confection, note le Quotidien. Le prix des tissus et des brides ont quant à eux fortement augmenté, indique le JIR.



La crise sanitaire a obligé la grande distribution à s’adapter et developper le drive. La plupart des enseignes ont mis en place le dispositif, détaille le Quotidien.



La dengue continue de circuler et plus de 110 000 Réunionnais ont été contaminés depuis début 2018, indique le JIR qui fait un point sur le virus et sa propagation dans l’île.

Faits-divers



Un jeune homme d’une trentaine d’années a perdu la vie hier en fin d’après-midi sur la quatre voies de St-Pierre/Le Tampon. Une défaillance des freins serait en cause. Son véhicule a fini sa course encastré dans le mur de sécurité de la voie de délestage.



Il s’agit du deuxième car-jacking en l’espace de quelques jours à Ste-Suzanne. Mercredi soir, deux individus ont frappé à coups de batte de base-ball un automobiliste puis dérobé sa voiture. Le véhicule a été retrouvé accidenté mais par les deux agresseurs, indique le JIR. Nicolas Payet Lu 439 fois







