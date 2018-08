Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 24 août 2018 Le Journal de l'Ile prend les devants et annonce qu'elles seront "les stars" de la rentrée judiciaire. "Alain Armand ouvre le bal le 14 septembre", suivi d'Ibrahim Patel, toujours devant le tribunal correctionnel, le 9 novembre pour abus de biens sociaux, falsification de chèques, escroquerie et blanchiment.



Le Quotidien fait sa Une sur l’excellence réunionnaise. Le palmarès du magazine Le Point a été publié et le service de maternité du Centre hospitalier sud figure à la deuxième place au niveau national. Un classement établi sur pas moins de 64 maternités passées au crible.

FAITS DIVERS



Allan T. A reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. A savoir des violences sur sa compagne et sa fille adoptive. L’homme avait versé du pétrole sur sa compagne, tout en la forçant à raconter son passé sexuel, rapporte Le Quotidien. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.



Laurent G., professeur en informatique, a dû s’expliquer hier devant le tribunal de Saint-Pierre pour des soupçons d’attouchement sur un élève. Les faits se seraient déroulés en 2013. Il aurait touché le sexe de l’un de ses élèves et lui aurait donné 50 euros. Son argumentation fragile à la barre - l'homme estime avoir été dépassé par une classe qui le poussait à bout - n’a pas convaincu. Le procureur a requis six mois de prison, l’interdiction d’exercer une activité le mettant en contact avec des mineurs et son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Délibéré jeudi prochain.

ECONOMIE



Le Quotidien fait le tour du propriétaire sur deux pages. L’inventaire du parc immobilier du groupe Apavou "suscite déjà l’appétit" d’investisseurs. En matière d'hôtellerie, "plusieurs déclarations d’intention auraient déjà été adressées aux liquidateurs, et parmi elles, sans surprise, des sociétés qui s’étaient déjà positionnées lors du rachat de l’hôtel le Saint-Denis en début d'année. Les 2500 logements cherchent quant à eux également un repreneur mais l’état "préoccupant" des lieux pourrait marquer un temps de négociation plus long lors des cessions.



SOCIETE



Le 4 septembre se déroulera à Saint-Paul une journée de sensibilisation des acteurs de la justice des mineurs au syndrome de l’alcoolisation foetale. Un exemple : "Les magistrats voient régulièrement ce type de personnes et ils ne comprennent pas toujours leurs attitudes". Une réflexion menée dans le JIR de ce vendredi.



Livré en février dernier, le nouveau centre de secours des Avirons a été inauguré officiellement hier en présence du tout nouveau sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli, et du président du Département Cyrille Melchior. La Caserne « dix étoiles », écrit Le Quotidien, a bénéficié de 2,5 millions du Conseil départemental.

