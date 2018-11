Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 23 novembre

"La ministre attendue de pied ferme", c'est la une du Quotidien ce vendredi. Annick Girardin doit se rendre sur notre ile la semaine prochaine pour rencontrer les gilets jaunes. Une annonce qui répond à l'interpellation des sénateurs réunionnais lors de la séance des questions au gouvernement.

La une du Jir évoque "la peur de manquer" qui frappe la population de La Reunion, et la ruée vers les derniers produits frais dans les rayons des super-marches. Des commerces qui n'ouvrent que quelques heures par jour depuis le début du mouvement des gilets jaunes, et qui pour certains n'ont pas été livré depuis plusieurs jours.

Faits divers

Un homme doit comparaitre devant le tribunal correctionnel pour avoir circulé pendant le couvre-feu avec une arme sur lui. L'homme, connu des services de police, a tenté de resister aux forces de l'ordre. Il est poursuivi pour outrage et rébellion explique le Quotidien.

La nuit a été plus calme dans le chef-lieu qu'en début de semaine. Pour autant, des casseurs s'en sont pris à la bibliothèque de la Source et ont brulé quelques poubelles. 14 personnes ont ete interpellées en zone police (Saint-Denis, Saint-Andre, Le Port, Saint-Pierre) indique le Quotidien.



Société

Les hôtels de l'ile font face à de grandes difficultés d'approvisionnement en produit frais, et pourraient n'avoir plus rien à donner à manger à leurs clients d'ici la semaine prochaine selon le Quotidien. À cela s'ajoute le nombre grandissant de séjours annule et des pertes déjà importantes pour de nombreux établissements hôteliers.

Le couvre-feu mis en place depuis mardi sur le département impacte fortement les bars et restaurant d'après le JIR. À cela s'ajoute l'interdiction de vendre de l'acool pour certaines communes comme à Saint-Denis. Pour certains les pertes dépassent déjà les 20 000 euros. Beaucoup ont été obligés de jeter leur stock de nourriture pérrissable.

