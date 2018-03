Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 23 février A la Une de vos journaux ce matin, le business des pensions marrons de gramounes, pour le JIR. Le Quotidien titre lui sur les billets surfacturés d'Air Austral.



Faits divers



Le professeur d'EPS accusé d'agressions sexuelles sur des fillettes de 6ème du collège de Sainte-Geneviève à Saint-André, a nié les faits durant sa seconde journée de garde à vue, hier. Il parle de "gestes mal interprétés". Il pourrait être déféré ce jour à Champ-Fleuri, et être mis en examen.



Le principal du lycée de Salazie a été placé en détention provisoire pour 4 mois, afin que les faits qui lui sont reprochés ne se reproduisent pas. Il est mis en examen pour harcèlement sexuel, harcèlement moral, et agression sexuelle.









Société



Le président de l'université de La Réunion conserve son siège, le budget 2018 a été voté avec 2 mois de retard, le précédent vote ayant été annulé faute de quorum. Un budget qui s'élève à 134 millions d'euros et qui est en progression de 5 millions.



Une fillette de 6 ans a échappé à la surveillance du personnel d'une école de Saint-Pierre, et a franchi le portail. Elle a erré dans la rue, jusqu'à ce qu'une parent d'élève ne la trouve et la ramène à l'école, évitant un drame.



Economie



Le BTP est mobilisé contre la suppression de l'APL accession, car 500 entreprises et 2 000 emplois sont menacés sur l'île. Pas moins de 1400 familles risquent de ne finalement pas accéder à la propriété. Une manifestation est prévue le 1er mars devant la préfecture.



La Réunion enregistre un record de fréquentation de touristes en 2017 : plus de 500 000 personnes sont venues visiter notre île. En 10 ans, la fréquentation touristique a progressé de 33,4%.





