Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 23 août 2019 A la Une de la presse régionale ce matin, Miss France Vaimalama Chaves, qui présidera la soirée d'élection de Miss Réunion demain soir.

Faits divers



Un saint-paulois, qui s'en est pris, deux sabres à la main, aux gendarmes venus pour une dispute conjugale, sera déféré au tribunal aujourd'hui. Un des gendarmes, sous la menace des sabres, a fait usage de son arme de service, sans toucher quiconque.



Quatre escrocs proposaient à la location, sur Le Bon Coin, un appartement qui ne leur appartenait pas. Ils faisaient visiter l'appartement, encaissaient la caution, et disparaissaient dans la nature. Placé en garde à vue hier, ils sont convoqués au tribunal en décembre.

Politique



A Saint-Leu, la majorité municipale et le LPA soutiennent Bruno Domen pour les élections municipales, malgré les alertes de Thierry Robert, qui semble avoir perdu la main. Bruno Domen n'a toutefois pas annoncé sa candidature.



A Saint-Leu toujours, Dimitri Rangama-Petchi avait annoncé mercredi par communiqué de presse être le candidat LR, ce que le parti de droite a démenti dès hier, les investitures n'étant pas lancées.

Economie



La CFDT ne rejette pas le plan de rachat du groupe Bernard Hayot de Vindémia. Le syndicat majoritaire de Vindémia assure qu'il sera vigilant quant au maintien des emplois et des avantages sociaux des salariés.



Le maire de sainte-Marie Richard Nirlo a présenté hier le projet d'aménagement de la plaine de Gillot. Le groupe Opale sera propriétaire de 55 hectares, y projette un complexe économique comprenant entreprises, logements et espaces de loisirs, et promet la création de 5000 emplois.





