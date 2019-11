Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 22 novembre

Les magasins Mr Bricolage sont à la une du Quotidien car ils n’ouvriront plus le dimanche. La CGTR a saisi le tribunal qui a condamné l’enseigne à respecter les horaires de fermeture figurant dans un arrêté préfectoral de 1966. Ce dernier est applicable malgré la loi Macron de 2014 qui autorise l’ouverture dominicale des magasins de bricolage. Une procédure visant le concurrent Leroy Merlin est également en cours.



"Soyez malins sous le sapin", c’est la une du Journal de l’Île ce vendredi, qui part à la découverte des cadeaux de Noël d’occasion. Une tendance de plus en plus répandue et qui s’inscrit dans une logique d’économie circulaire. C’est également une solution au gaspillage puisque certains parents parviennent à revendre les jouets que leurs enfants ne veulent plus, notamment sur internet.

Faits Divers



La cour d’appel a confirmé la condamnation de Clément Dubar : 5 mois de prison avec sursis et une amende alourdie fixée désormais à 1500 euros. Le jeune planteur de canne avait percuté le portail de l’usine de Bois-Rouge en mai 2017 lors d’une manifestation contre Tereos. Reconnu coupable en novembre 2018, Clément Dubar se retrouve avec trois peines de prison avec sursis, comme l’indique la presse écrite.



Un homme de 28 ans soupçonné de viol à la Saline a été écroué hier. Sa victime attendait le bus au niveau de l’arrêt Bruniquel à l’Ermitage, lorsque son agresseur la contraint à se rendre dans les broussailles sous la menace d’une arme. L’homme habite non loin de là et est rapidement retrouvé par les gendarmes. Durant sa garde à vue, ce père de famille reconnaît filament les faits. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès.

Société



Le célèbre centre Jacques-Tessier souffre d’une baisse drastique des subventions accordées par la mairie de Saint-Denis : le dernier centre d’accueil scolaire de l’île où se tiennent les classes de mer est dans un état de délabrement inquiétant. La mairie doit transférer le centre à la Nordev qui bénéficie d’une augmentation de capital et devrait permettre d’engager des travaux de rénovation. Mais cela devrait prendre plusieurs mois, le centre lui, pourra difficilement tenir jusque-là, comme l’indique le JIR.



Le plan d’urgence pur l’hôpital annoncé par le gouvernement est insuffisant pour les syndicats comme l’indique le Quotidien. La situation des hôpitaux réunionnais, très différente de la métropole, n’est pas suffisamment prise en compte selon eux. Alors qu’un mouvement de grève touche les hôpitaux de France depuis 8 mois, une nouvelle mobilisation est envisagée le 17 décembre prochain. Charlotte Molina Lu 399 fois







