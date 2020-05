Revue de presse REVUE DE PRESSE - Vendredi 22 mai Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 07:03 | Lu 239 fois

"Nos soignants valent plus qu’une médaille" titre le Journal de l’Île ce vendredi alors que le personnel hospitalier réclame aujourd’hui plus de moyens et une revalorisation des salaires. Applaudis en héros dans la « guerre » contre le coronavirus, l’annonce de la remise symbolique d’une « médaille de l’engagement face aux épidémies » déçoit les syndicats de soignants qui espéraient une meilleure reconnaissance de leur travail, sous la forme d’une revalorisation des carrières et le dégel du point d’indice.



La fin du "calvaire" pour plusieurs dizaines de Mahorais restés bloqués à La Réunion lors du confinement, c’est la une du Quotidien ce vendredi. Ils sont une trentaine a avoir été rapatriés après plus de deux mois passés confinés sur notre île. Une situation incompréhensible pour eux: alors que le rapatriement des Français à l’étranger était organisé partout dans le monde, il leur a fallu attendre le déconfinement pour retourner sur leur île.





Faits Divers



Un professeur Réunionnais travaillant à Mayotte a été agressé à l’arme blanche par six jeunes le 13 mai dernier, comme le relate Le Quotidien. Âgé d’une soixantaine d’années, l’enseignant en mathématiques a reçu un coup de couteau près du coeur par un jeune majeur de la bande, qui voulait lui voler son téléphone. Les faits se sont déroulés en bas de son domicile, alors qu’il venait de garer son véhicule. Deux des agresseurs, les plus impliqués, comparaissaient ce mercredi au tribunal. Après des explications hasardeuses, affirmant que la victime se serait empalée sur la lame, ils ont été condamné à un an de prison ferme et 6 mois avec sursis probatoire.





Société



Un agent de la Cinor a été testé positif au Covid-19 ce jeudi, entrainant la fermeture des services de l’intercommunalité. Depuis, six autres agents étant entrés en contact avec le patient ont été placés en quatorzaine à domicile. Tous seront dépistés mardi prochain avec des résultats attendus pour mercredi au plus tard. Les locaux de Primat seront également désinfectés dans les prochains jours. L’ARS invite les agents à contacter leurs médecins traitant en cas de doute ou de symptômes, indique le Journal de l’Île.



Le centre d’enfouissement des déchets de Bel Air laisse échapper une odeur nauséabonde encore pire qu’à l’ordinaire depuis le confinement, comme l’ont confié les riverains au Quotidien. L’exploitant reconnaît un dysfonctionnement donc la cause reste inconnue. L’association Respire Bel Air a alerté la direction de l’environnement qui a mené une inspection sur le terrain et et reconnu des nuisances. Suez-Inovest avait déjà été mis en demeure de réaliser les mesures d’odeur imposées par les services environnementaux en mai 2016, ce que l’exploitant n’a toujours pas fait.



