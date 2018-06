Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 22 juin

À la Une du Jir ce vendredi, Les Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à un but de Kylian Mbappé ! "Ça passe pour les Bleus", à la Une du Quotidien.



Faits Divers



L’élève qui faisait vivre un véritable calvaire à un enfant autiste du collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu a été exclu de l’établissement. Ce que dénonce les parents de la victime : que les faits se déroulaient dans les salles de cours.



Des suspects de la bande de Wilson Titus, le caïd du Chaudron, seront déférés devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour trafic de stupéfiants (cocaïne, ecstasy, MDMA et résine de cannabis) en bande organisée.



L’avocat Me Rajabaly a été placé en garde à vue hier. Il est accusé par un de ses clients d’avoir encaissé deux fois des honoraires.



Culture



La Fête de la Musique d’hier a attiré bien du monde hier soir. À Saint-Denis, les rues du centre-ville ont été envahies par les musiciens et le public, et ce malgré le foot ! Mais il fallait s’y prendre tôt car la circulation s’est fait très difficilement. Défilés, DJ, concerts… tout pour plaire.



Place au Grand Boucan ce weekend ! Mais le Quotidien rappelle que d'importantes mesures de sécurité sont nécessaires pour ce défilé qui débute à 14h dimanche à Saint-Gilles.



Société



Les courses Odysséa, contre le cancer du sein, se tiendront les 3 et 4 novembre prochains à l’Étang-Salé. Le but est de récolter 175.000 euros. Les inscriptions sont ouvertes.



Le don du rein, est de moins en moins tabou à La Réunion, selon les journaux. Les familles en davantage tendance à donner les reins de leurs défunts. Les professionnels de la greffe rénale rappellent l'importance du don et que 320 personnes sont sur la liste d'attente.



Économie



La situation financière de la CCIR inquiète toujours autant, selon le Jir. Les comptes 2017 sont "à peine à l’équilibre". Selon le Quotidien, la CCIR "se noie dans ses ports", comme les 4 millions d'euros de travaux sur le port de Saint-Gilles. Sans compter l’annonce du gouvernement sur de nouvelles ponctions sur le budget des chambres.



Une nouvelle enquête publique sera ouverte concernant la carrière de Bois-Blanc. L’autorité environnementale note des failles dans le dossier. Il s’agit de celui de la SCPR, la société qui devrait exploiter le site.



Politique



Le compte administratif 2017 de la Région a été présenté hier par le président de Région, Didier Robert, avant l’assemblée plénière qui se tient ce vendredi. Selon lui, les chiffres sont bons. D’ailleurs, la croissance est de 3,3%, "le taux le plus élevé depuis de nombreuses années", relève le Jir.



La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a reçu Cyrille Melchior, président du Département. Pour échanger sur les conclusions des Assises des Outre-mer.

