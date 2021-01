[REVUE DE PRESSE] Vendredi 22 janvier 2021

Plusieurs députés de La Réunion font le point suite à un entretien avec le Préfet de La Réunion qui s'est déroulé jeudi. Jacques Billant leur a assuré qu'il n'était pas pour le moment question d'un couvre-feu ou d'un confinement le week-end sur l'île . "Une décision de bon sens" se félicite le député de la 1ere circonscription, Philippe Naillet. Il rappelle notamment que tous les cas de variants sont importés et qu'une circulation du variant sud-africain sur le territoire n'est pas prouvée.Le Centre hospitalier de La Réunion annonce l' ouverture des centres de vaccination contre la COVID-19 sur les sites Nord et Sud pour des publics classés comme prioritaires. Les équipes soignantes, administratives et techniques étaient opérationnelles dès 8 heures pour vacciner dans un premier temps les professionnels libéraux de santé, les salariés de soins à domicile et les transporteurs sanitaires.