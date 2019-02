Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 22 février

C’est la mort du djihadistes réunionnaise Fabien Clain qui fait la une du quotidien ce vendredi. Les deux frères auraient été touché par une attaque de drone dans une attaque de la coalition en Syrie. Les autorités françaises n’ont pas confirmé le décès.



« Didier Robert : 10 000 emplois créés cette année ! » titre le Journal de l’île. Hier le président de région et sa majorité présentaient les nouvelles orientations budgétaires pour la collectivité. Il annonçait notamment le triplement des PEC (anciens contrats aidés).

Faits Divers



10 mois de prison avec sursis pour avoir filmé avec son téléphone sous les robes des femmes dans des supermarchés. Au total 78 vidéos sont retrouvés dans le smartphone du mis en cause. L’homme de 58 ans a également avoué avoir un penchant pour les adolescentes, et avoir agressé sexuellement sa belle-fille neuf ans plus tôt. Il sera à nouveau jugé pour ces faits en mai prochain selon la presse écrite.



Frédéric Cliquet a été mis en examen hier matin pour une série de malversations estimée à plus de 700.000 euros. L’ex-président du Comité Régional Sport pour Tous a été placé sous contrôle judiciaire et interdiction de quitter l’île, de présider une association ou de gérer une société jusqu’à nouvel ordre.



Un ancien comptable été jugé hier pour avoir fait transiter près de 300.000 euros vers le Bénin, « par amour » pour une certaine Kimberley virtuelle. L’argent provenait de promesses de biens ou de prêts dont les acheteurs ne voient jamais la couleur. La personne derrière le nom de Kimberley assure être une riche héritière, et entretient une relation romantique avec le Saint-Pierrois qui attendra en vain sa visite à La Réunion. Le tribunal rendra sa décision le 28 février prochain.

Société



50 Réunionnais ont été tirés au sort hier pour travailler aux côtés de l’observatoire des prix des marges et des revenus, comme s’y était engagée Annick Girardin pendant la crise des « gilets jaunes ». Leur rôle exact au sein de l’OPMR n’a pas encore été véritablement défini, indique le JIR, mais une première réunion aura lieu dès le mois de mars.



Les coulées de lave ont atteint le cassé des Grandes Pentes. L’éruption du Piton de La Fournaise débutée mardi soir se poursuit, et les coulées sont notamment visibles depuis la route, surtout la nuit. Mais la lave n’est pas prête d’atteindre la route : la dernière fois qu’une coulée a touché la RN2, la lave avait mis 25 jours à l’atteindre rappelle au Quotidien Aline Peltier. Charlotte Molina Lu 205 fois





