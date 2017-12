Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 22 décembre

"Comment Lagourgue protège un trésor familial", affiche ce vendredi le Journal de l'Ile. "À Gillot, des terrains d'une valeur de 120 millions d'euros auraient dû accueillir une zone d'activités. Mais le maire fait tout pour empêcher le projet".



"Le rush de Noël", titre pour sa part Le Quotidien. Le journal promet avoir "recensé les bons plans et les bonnes affaires de dernière minute".

Faits-divers

Hier matin, sur la route du colosse, un conducteur alcoolisé a renversé un cycliste de 75 ans. La victime, se plaignant de douleurs aux côtes et à la tête, a été transférée au GHER. Le chauffeur, qui avait 2 grammes d'alcool par litre de sang, a été placé en garde à vue.





"Des aveux après trois jours de garde à vue", titre le Quotidien à propos des deux individus interpellés pour une série de vols. Le juge d'instruction décidera de leur avenir judiciaire ce vendredi.



Société

Politique

Huguette Bello a donné une conférence de presse ce jeudi. La députée, dénonçant un hold-up social, fustige le rachat de la SIDR par la SNI. La femme politique s'indigne contre "un projet scandaleux de livrer le logement social à la spéculation".





Le budget primitif de Saint-Pierre a été adopté ce jeudi. Un budget qui s'établit à 234 millions d'euros, dont 124 millions en fonctionnement et 110 millions en investissement. A Saint-Denis, le Cinepalmes est promis pour 2020. Les travaux de construction devraient débuté au niveau de la Pointe des Jardins courant 2018. Six salles et 1000 fauteuils sont prévus.





